Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 29 gennaio su Canale 5 per una nuova puntata dedicata a dame e cavalieri. Dopo il primo appuntamento della settimana nel quale si è parlato di Gemma Galgani e del suo nuovo corteggiatore Marcello [VIDEO], questo pomeriggio sarà la volta di altri protagonisti che porteranno alla ribalta nuovi litigi ma anche una piacevole notizia per una coppia nata nel programma. Biagio e Cristina, proprio come accaduto due settimane fa per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, decideranno di lasciare insieme il dating show condotto da Maria De Filippi per provare a viversi lontano dalle telecamere.

E tale annuncio sarà associato ad una romantica proposta di matrimonio. Per quanto riguarda gli scontri del pomeriggio, si parlerà ancora di Noel Formica e Armando Incarnato oltre che della frequentazione di Riccardo Guarnieri e Pamela Barretta.

Uomini e donne anticipazioni: la proposta di Biagio a Cristina

Le storie d'amore nascono e crescono a Uomini e donne che, nella sua lunga storia, è stato terreno fertile per numerosi matrimoni. Potrebbe essere questo il caso di Biagio e Cristina che, come riportato poco fa dal sito Witty Tv, esprimeranno pubblicamente le loro intenzioni per il futuro. Le anticipazioni relative alla puntata di oggi 29 gennaio dedicata al Trono Over segnalano che la coppia si troverà insieme al centro dello studio per annunciare di avere deciso di lasciare insieme il programma. Lui omaggerà la dama con un mazzo di rose rosse e le esprimerà il proprio amore, ripercorrendo i momenti più belli di una storia basata su "sincerità e fiducia". Sarà poi la volta di una vera e propria proposta di matrimonio: Biagio offrirà l'anello di fidanzamento ad una Cristina davvero molto stupita, così come lo saranno anche il parterre maschile e femminile.

Ma per una storia che continua nel migliore dei modi, c'è anche chi deve fare i conti con un finale non positivo, caratterizzato da litigi e accuse reciproche.

Puntata oggi Uomini e donne: continua lo scontro tra Noel e Armando

La puntata di Uomini e donne di ieri 28 gennaio si è conclusa con l'ingresso di Armando Incarnato, pronto a replicare alle precedenti dichiarazioni di Noel Formica [VIDEO]. Quest'ultima lo ha accusato di essere un bugiardo e di essersi inventato la storia dei loro incontri segreti. Il cavaliere napoletano darà oggi la sua nuova versione dei fatti? In attesa di scoprire l'evoluzione del caso, e siamo certi che non mancheranno nuove polemiche, assisteremo questo pomeriggio anche al confronto tra Riccardo Guarnieri e Pamela Barretta. La dama verrà accusata da Stefano di avere accettato il numero di telefono del Guarnieri quando ancora la loro frequentazione era in atto. Ma lei non si tirerà indietro, replicando per le rime al cavaliere. Stefano, infatti, aveva a sua volta compiuto un errore quando aveva contattato Roberta Di Padua e aveva accettato di uscire con lei per colazione.

Anche in questo caso, il fatto era avvenuto quando Stefano e Pamela si vedevano stabilmente, al punto da avere trascorso insieme la notte di Capodanno.