Le puntate americane di Beautiful continuano ad essere concentrate soprattutto sulla finta morte di Beth Spencer, che fra pochi giorni verrà ufficialmente adottata da Steffy. Ignara degli intrighi che l'hanno portata a stringere tra le sue braccia la figlia di Hope e Liam, la Forrester sarà entusiasta di poter realizzare il suo sogno di dare una sorellina a Kelly. Per questo troverà un'accordo con Flo, la presunta madre biologica della neonata, attraverso l'adozione privata.

Si tratta di una forma molto usata negli Stati Uniti per accorciare i tempi per l'adozione attraverso il pagamento di una somma di denaro alla famiglia di origine del bambino.

La stessa Taylor si renderà disponibile ad effettuare il versamento di 250 mila euro alla "madre" della neonata in contanti, per fare in modo che Steffy non debba attendere a lungo prima di diventare madre per la seconda volta. Ma proprio tale forma di pagamento e i tempi rapidissimi con i quali l'accordo verrà portato a termine cominceranno a destare dei sospetti in Ridge, che vedrà in tutto ciò qualcosa di poco chiaro.

Beautiful anticipazioni: Ridge mette in guardia Steffy

È stato amore a prima vista tra Steffy e la bambina che ha deciso di adottare, chiamandola Phoebe come la sua defunta sorella [VIDEO]gemella. Gli spoiler dalle puntate americane di Beautiful precisano che Ridge verrà informato di questa bella notizia e correrà dalla figlia per condividere con lei la felicità per la nuova arrivata.

Ma sarà al suo arrivo che si troverà davanti ad una valigia colma di contanti, preparata da Taylor per concludere l'adozione in forma privata. Rientrato a casa, lo stilista si confronterà con Brooke e le esprimerà i suo sospetti sull'accordo preso da Taylor e la madre biologica della neonata. Per quale motivo ha chiesto contanti e non una transazione ufficiale tramite banca?

Mentre al Forrester, tutta questa velocità nel concludere l'adozione lascerà molti dubbi, i telespettatori di Beautiful conoscono molto bene le ragioni delle continue insistenze di Reese, il ginecologo che ha assistito al parto di Hope. L'uomo ha bisogno di soldi per pagare un suo creditore che sta minacciando di fare del male a Zoe. E solo il denaro della famiglia Forrester potrà evitare il peggio.

Puntate americane Beautiful: l'assenza di Katherine Kelly Lang

Nelle puntate americane di Beautiful, Brooke è attualmente al centro delle scene, cercando di stare vicina alla figlia Hope [VIDEO]in un momento tanto difficile della sua vita.

Ma le cose saranno destinate a cambiare nei prossimi mesi a causa di un altro impegno dell'attrice Katherine Kelly Lang. Quest'ultima è entrata ufficialmente nel cast del reality show australiano I'm a celebrity, una sorta di Isola dei famosi ambientata nella giungla. La sua partecipazione renderà necessaria l'assenza per qualche mese (ma dipenderà dai tempi della sua eliminazione) dalle riprese di Beautiful con conseguenze inevitabili nelle trame legate a Brooke. Già in passato la Lang si è dedicata ad altri progetti e la sua mancanza è stata giustificata con un viaggio a Milano o a Parigi, espediente narrativo che Bradley Bell potrebbe utilizzare anche in questo caso. Tale assenza potrebbe rappresentare un terreno fertile per un clamoroso ritorno di fiamma tra Taylor e Ridge.