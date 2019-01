Annuncio

Annuncio

Nelle puntate italiane di Beautiful [VIDEO], Thomas Forrester ha fatto la sua apparizione solo alcuni giorni fa, rientrando a Los Angeles in occasione delle indagini per il tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Il giovane stilista ha dichiarato di essere ancora innamorato di Sally Spectra, che a sua volta ha deciso di lasciare la città per trasferirsi a New York insieme a lei. Il suo intervento è stato di breve durata e si è trattato dell'ultima volta in cui Pierson Fodè ha prestato il volto al figlio di Ridge e Taylor (quanto meno fino ad ora).

Nel 2017 l'attore, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con la soap americana e da quel momento la sua presenza è stata ridotta al lumicino, confermando il desiderio dell'attore di dedicarsi ad altri progetti.

Advertisement

Molto presto, però, le cose potrebbero cambiare e Thomas Forrester potrebbe diventare nuovamente un protagonista delle trame di Beautiful, anche se con un altro volto.

Anticipazioni Beautiful: avviati i casting per un nuovo Thomas Forrester

Buone notizie in vista per i fan di Thomas Forrester, che nei prossimi mesi potrebbero rivedere il giovane stilista varcare nuovamente le porte della Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful segnalano la notizia di un autorevole sito web: il Daytime Confidential ha annunciato che sono stati avviati i casting per cercare un nuovo attore che possa interpretare in pianta stabile il figlio di Taylor e Ridge. Stando a quanto riportato, la persona che dovrà sostituire Pierson Fodè dovrà avere già un curriculum di esperienza. Tale frase confermerebbe l'intenzione di dare a Thomas un ruolo di maggiore importanza, a differenza di quanto accaduto in passato dove spesso è rimasto ai margini delle scene a favore, ad esempio, della sorella Steffy.

Advertisement

I migliori video del giorno

Si tratterebbe così del quarto recasting della storia di Thomas Forrester (tralasciando la fase della sua infanzia). Oltre a Pierson Fodè, davvero molto amato tra i fan della soap americana, in passato il rampollo era stato interpretato anche da Adam Gregory, dal 2010 al 2014, e precedentemente da Drew Tyler Bell (2004-2010).

Il ritorno di Thomas Forrester: le possibili trame

I recasting dei personaggi di Beautiful non avvengono mai per caso e il ritorno di Thomas Forrester nelle puntate americane avrà sicuramente una necessità narrativa. Insieme al fatto che il giovane stilista possa sostenere moralmente Steffy in una fase difficile della sua vita, non possiamo fare a meno di chiederci chi finirà per interagire con lui dal punto di vista sentimentale. Il campo, a tal proposito, è limitato a due soli nomi ovvero Sally Spectra e Hope Logan. Quest'ultima, diversi anni fa, aveva avuto un breve flirt con il "fratellastro" che però non aveva mai portato alla nascita di una storia d'amore di lunga durata.

E chissà che non possa essere proprio lui, a riportare nella moglie di Liam un po' di felicità dopo la "morte" di Beth. La tesi più probabile lo vedrebbe però tornare tra le braccia di Sally. È vero che la rossa Spectra appare felice e innamorata insieme a Wyatt, ma è altrettanto vero che rumors sempre più insistenti vedono lui e Hope di nuovo vicini in un immediato futuro [VIDEO]. E chissà che Thomas non possa riallacciare i rapporti proprio con la sua ex fidanzata e socia in affari, permettendole anche di riaprire la casa di moda che tanto desidera.