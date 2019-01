Annuncio

Nella serata tra il 24 e il 25 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi che giunge nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva. Il primo appuntamento de L'Isola 14 ha visto Taylor Mega catturare l'attenzione dei media, a seguito di un rvm mostrato da Alessia Marcuzzi in diretta, nel quale l'influencer sostiene che avrebbe resistito in Honduras per sole tre settimane di gioco. Il primo leader de L'Isola dei Pirati è Marina La Rosa, la quale ha avuto un battibecco con Kaspar Capparoni in diretta.

Isola 14, Alessia Marcuzzi affronta in diretta l'affaire Mega

Il primo appuntamento televisivo della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi ha visto la conduttrice Alessia Marcuzzi mostrare in diretta-TV agli spettatori di Canale 5 un inedito videomessaggio che era stato recentemente registrato dalla web-influencer Taylor Mega e nel quale la bionda naufraga aveva anticipato che sarebbe durata per 3 settimane su L'Isola: ''3 settimane e conquisteremo il mondo'', aveva chiosato l'ormai ex-fiamma di Flavio Briatore, Taylor Mega, in un video condiviso online [VIDEO], che è stato mostrato ai telespettatori e ampiamente contestato dalla conduttrice del reality-show, Alessia Marcuzzi.

Quest'ultima, l'anno scorso, veniva fortemente criticata, perché accusata di ''svicolare'' circa l'affaire 'canna-gate' esploso per via del presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte. Nello studio televisivo de L'Isola, le opinioniste Alba Parietti e Alda D'Eusanio hanno tacciato Taylor Mega di scorrettezza, accusando l'influencer di aver premeditato la durata della sua permanenza su L'Isola, all'insaputa della produzione. ''Nessuno di voi firma un contratto di 3 settimane, devi avere rispetto di tutti i naufraghi ed è il pubblico che decide se farti tornare!”, è stata la risposta secca di Alessia Marcuzzi alla naufraga.

Dedicato a chi visualizza e non risponde 🙅‍♀️ #Isola pic.twitter.com/tUm9fcYwd6 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 24 gennaio 2019

La naufraga Marina La Rosa, invece, è stata la più nominata dal gruppo dei naufraghi, i quali erano stati chiamati a fare il nome del compagno d'avventura più antipatico e all'ex-gieffina è stato mostrato un video contenente le motivazioni che hanno spinto il resto dei naufraghi a nominarla.

Dopo aver preso visione del video in questione, Marina La Rosa è diventata protagonista di un battibecco con l'attore Kaspar Capparoni, dicendosi delusa che quest'ultimo abbia fatto il suo nome. La siciliana è stata nominata, in realtà, in qualità di 'prima leader de L'Isola dei Pirati' e i nominati della leader, Kaspar Capparoni, Taylor Mega e Demetra Hampton, vivranno insieme a lei sull'isola in questione che, a differenza de L'Isola della Ciurma [VIDEO], sarà contraddistinta da molti comfort. I nominati della prima settimana sono Kaspar Capparoni, Marina La Rosa e Demetra Hampton.