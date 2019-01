Annuncio

Ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni all’inizio della quattordicesima edizione, la quinta targata Mediaset, dell’Isola Dei Famosi [VIDEO], che vedrà nuovamente alla conduzione Alessia Marcuzzi, accompagnata da due new entry, Alda D’Eusanio ed Alba Parietti, che rivestiranno il ruolo di opinioniste. Entrambe le donne avevano ricoperto questo ruolo quando ancora L’Isola dei Famosi veniva trasmessa in Rai, sotto la conduzione di Simona Ventura. Adesso sono pronte a rimettersi in gioco, e sostituire la coppia dello scorso anno formata da Mara Venier e Daniele Bossari.

I nomi dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras: tra di loro due ex inviati dell’isola

Mai come quest’anno si è tenuto massimo riserbo sui concorrenti che vedremo in azione in Honduras, e dopo mesi di vari tira e molla, eccoci arrivati all’epilogo di questa estenuante attesa, che ha tenuto sotto le spine gli appassionati del reality.

Pochi giorni fa a Mai Dire Talk, Alessia Marcuzzi, ospite della trasmissione, ha ufficializzato il nome del primo concorrente, facendo il nome di Marina La Rosa, la ‘gatta morta’ della prima edizione del Grande Fratello. Oltre a lei, secondo quanto riportato sul megazine Spy, ci saranno anche due ex inviati del reality show, Paolo Brosio [VIDEO] ed Alvin. Quest’ultimo è stato inviato nelle prime due edizioni Mediaset del reality, mentre in primo lo era stato nelle prime edizioni Rai con Simona Ventura. Nel cast anche l’influencer Taylor Mega, la sosia di Melania Trump Sarah Altobello, la cantante e showgirl Jo Squillo, ed un’attrice di Telenovelas, Grecia Colmenares. Con loro anche due ex modelle, Youma Diakite e Demetra Hampton. Ancora non certa la partecipazione di Virginia e Viktorjia Mihajlovic, figlie dell’allenatore Sinisa.

Gli altri concorrenti sono: Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh, Kaspar Capparoni, attore, Luca Vismara, ex concorrente di Amici, Douglas Meyer, primogenito di Brigitte Nielsen, Marco Maddaloni, judoka, e anche un ex calciatore di serie A, Abdelkader Ghezzal. Incerta la presenza di Jeremias Rodriguez, che in seguito ad un infortunio rischia la partecipazione. Come suo sostituto circola il nome di Luca Dorigo.

Filippo Nardi sarà il prossimo inviato dell’Isola Dei Famosi 2019

A prendere il posto di Stefano De Martino ci sarà un nome insolito, trapelato soltanto pochi giorni fa: stiamo parlando di Filippo Nardi, ex concorrente del reality show già lo scorso anno e conduttore di Saranno Isolani, in onda in questi giorni su Mediaset Play.