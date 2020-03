La seconda puntata della miniserie Bella da morire, che sta tenendo compagnia al pubblico italiano la domenica su Rai 1, andrà in onda questa sera con il secondo appuntamento alle ore 21:30.

La miniserie potrà essere seguita in streaming tramite Rai Play o in replica successivamente alla messa in onda. La protagonista Cristiana Capotondi è una poliziotta che ritorna al suo paese dopo anni per riunirsi alla sorella e per seguire un caso.

Le indagini sull'omicidio della showgirl portano ad un arresto

Eva, la poliziotta protagonista della miniserie 'Bella da morire', è alle prese con problemi professionali e personali dopo il suo rientro al paese d'origine, Lagonero. La protagonista deve occuparsi del caso della morte della showgirl Gioia che porta prima ad una pista sbagliata: Amir, il primo sospettato risulta essere innocente. Le indagini successivamente portano ad un nuovo indagato, difatti viene arrestato il manager della soubrette trovata morta.

Ma ancora è presto per dire che il caso è chiuso, per vedere come si evolverà la vicenda quindi non resta che sintonizzarsi questa sera su Rai 1.

L'altra vicenda che dovrà risolvere Eva è molto personale: la sorella Rachele più piccola della poliziotta è una ragazza madre, ma Eva scoprirà qualcosa d'importante e che non sapeva sul suo conto e sulla nascita del nipote Matteo. A starle vicino in questo momento difficile sia sul lavoro sia nella vita personale ci penseranno il collega, un Pm ed il medico legale che sta curando il caso insieme a lei.

Tre donne protagoniste della fiction

Tre personaggi femminili saranno le protagoniste indiscusse della miniserie: Eva (Cristiana Capotondi), spigolosa poliziotta dal passato ancora da scoprire, Giuditta, Pm che ha trascurato la sua vita privata per la sua professione, ed il medico legale Anita, donna strana ma geniale nel suo settore.

Unico uomo in questo mondo tutto femminile sarà Marco, un poliziotto socievole ma a volte irruento, che starà molto vicino ad Eva.

La miniserie prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai fiction terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per due serate.

Repliche su Rai Play e su Rai Premium

Le puntate della miniserie, dopo la messa in onda in Tv, potranno essere seguite in replica su Rai Play, il sito disponibile anche in app che può essere scaricato su Pc o tablet o smartphone. Rai Play, una volta registrati, permette di seguire in replica ed in diretta streaming tutti i programmi della Rai. Oltre a rivedere la puntata tramite l'app, comunque il pubblico può seguire la fiction su Rai Premium il martedì sera in prima serata.

Boom di ascolti per la fiction in quattro episodi che, nella serata del 15 marzo, ha fatto uno share del 20,43%, registrando punte di 5,5 milioni di contatti in questo primo appuntamento di messa in onda.

Un nuovo successo per i polizieschi di Rai 1, dopo Don Matteo ed Il commissario Montalbano anche la miniserie con la Capotondi, protagonista di una fiction tutta al femminile, ottiene un ottimo riscontro di pubblico.