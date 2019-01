Annuncio

Continua instancabilmente su Raiuno il successo di una delle serie [VIDEO] televisive più seguite, "La compagnia del cigno". La fiction con Anna Valle e Alessio Boni, infatti, è giunta ormai alla sua penultima puntata: verranno trasmessi gli episodi 9 e 10, intitolati rispettivamente "Scoperte" e "Rinascere". Nel primo, Matteo confesserà ai suoi amici il suo segreto più grande, mentre nel secondo Mariani rivelerà ai ragazzi di voler lasciare il Conservatorio. Se per caso questa sera non sarà possibile vedere gli episodi in chiaro su Rai 1, avremo modo di usufruire delle repliche, disponibili sui canali ufficiali della Rai.

Dove vedere le repliche della quinta puntata della serie

Nel dettaglio, vi segnaliamo che sarà possibile vedere le repliche della quinta puntata de "La compagnia del cigno" attraverso 2 modalità, in televisione o sul web.

La replica televisiva sarà trasmessa da Rai Premium venerdì primo febbraio alle ore 21.20 e lunedì 4 febbraio alle 24.00. La replica sul web, invece, sarà disponibile in streaming sul sito on demand Rai Play dove sono presenti, oltre agli ultimi episodi, anche tutte le altre puntate già trasmesse in tv. Vi ricordiamo che i video contenuti su Rai Play si possono guardare sia dal pc fisso che dai dispositivi mobili, grazie ad un'app gratuita scaricabile dal sito stesso.

Le anticipazioni

Le anticipazioni [VIDEO] dell'episodio 9 della serie, intitolato "Scoperte", ci segnalano che Matteo confiderà a tutti i suoi compagni che sua madre è morta, scusandosi con loro per avere mentito in precedenza. La sua confessione porterà ognuno dei ragazzi a parlare del proprio dolore: Sofia confesserà di aver paura di perdere il fratello malato, Sara di temere di dimenticare il volto delle persone che ama mentre Rosario rivelerà di aver paura di sbagliare nel seguire sua madre fino a Firenze.

Le anticipazioni del decimo episodio, intitolato "Rinascere", ci suggeriscono che Marioni comunicherà ai ragazzi di aver deciso di lasciare definitivamente l'Orchestra. L'uomo, infatti, deciderà di abbandonare il suo impegno al Conservatorio per stare molto più vicino alla moglie, che non se la sente di tenere il bambino che sta aspettando. Nonostante le spiegazioni di Luca, Matteo si convincerà che il motivo delle sue dimissioni sia dovuto a lui e al comportamento che ha avuto negli ultimi tempi. Rosario soffrirà molto in quanto non intende trasferirsi a Firenze con la madre e lasciare così tutti i suoi amici della scuola di musica.