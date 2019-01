Annuncio

La prima settimana del mese di febbraio della longeva soap opera di Rai Tre, Un posto al sole, regalerà nuovi colpi di scena ai fan della serie [VIDEO]. Nello specifico i coniugi Picardi saranno protagonisti delle prossime puntate. In particolare Adele avrà ancora delle remore a raccontare di aver subito violenze fisiche dal marito. Giulia tenterà in ogni modo di far parlare la donna ma non riuscirà ad ottenere nessuna risposta. Intanto Susanna avrà una lite accesa con la suocera dopo essere venuta a conoscenza dei suoi sospetti in merito all'aggressività del padre.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio svelano che Susanna andrà a vivere dai genitori dopo essersi sentita offesa dalla suocera.

La ragazza non noterà nulla di strano perché Manlio inizierà a recitare il ruolo del padre rispettoso agli occhi della figlia mentre Giulia continuerà non essere convinta della versione raccontata da Adele.

Il grave malore consente a Prisco di ottenere gli arresti domiciliari

Il ritorno in palestra non basterà a rasserenare Franco che si mostrerà preoccupato per lo stato di salute di Prisco. Quest'ultimo, per via delle precarie condizioni di salute, otterrà i domiciliari. Nel frattempo Alex sarà colta in flagrante da Anita mentre spia la ragazza al punto che la giovane donna è costretta a fare il doppio gioco. Dal canto suo Vittorio non riuscirà a prendersi la rivincita sull'ex fidanzata dopo aver vissuto momenti difficili per la fine della relazione con la figlia di Luca Grimaldi.

Valerio non riuscirà a gestire le pressioni dovute all'arrivo dell'ex moglie che pretende di incontrare Vera in carcere. Il Viscardi cercherà in tutti i modi di impedire il faccia a faccia.

Diego e Beatrice cercano di ricostruire il loro rapporto, Elena preoccupata

In seguito Elena (Valentina Pace) comunicherà la notizia della gravidanza al compagno che continuerà a dimostrarsi sfuggente nei confronti della donna anche dopo l'importante annuncio. Intanto Diego e Beatrice s'impegneranno a ricostruire il loro rapporto ma continueranno le tensioni nella vita di coppia mentre Filippo verrà a conoscenza di "una terribile catastrofe". Dal canto suo la Giordano resterà ferita dalla reazione di Valerio che sarà messo al corrente della gravidanza della figlia di Marina. Intanto Alberto Palladini incontrerà, senza informare nessuno, una persona misteriosa mentre le condizioni di Gaetano Prisco [VIDEO]si aggraveranno ulteriormente.