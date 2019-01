Annuncio

Si apre oggi 28 gennaio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, durante la quale assisteremo alla scelta di Andrea Cerioli che ha deciso di proseguire la sua frequentazione con Arianna Cirrincione anche lontano dalle telecamere. In attesa di seguire su Canale 5 tale romantico momento, che con molta probabilità andrà in onda giovedì 31 gennaio, le registrazioni dedicate ai giovani protagonisti del programma sono proseguite con importanti novità per Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez.

Non solo: nell'appuntamento in studio del 26 gennaio scorso, è arrivata anche la presentazione del nuovo tronista, degno sostituto proprio di Andrea Cerioli. In tale occasione, Lorenzo ha annunciato tra le lacrime di essere pronto alla registrazione della scelta che verrà effettuata in villa come dovrebbe già essere accaduto per Teresa Langella (con un esito che resterà top secret fino alla puntata serale).

Uomini e donne anticipazioni: il nuovo tronista è Andrea Zelletta

Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal sito Vicolo delle News riguardanti la registrazione del 26 gennaio segnalano l'entrata in scena del nuovo tronista Andrea Zelletta, attraverso il tradizionale video di presentazione. Il modello ha precisato di considerare l'amore e la famiglia due valori molto importanti e ha raccontato di essere cresciuto con due genitori giovani, motivo per cui spera di dare la stessa gioia anche ai suoi figli. Maria De Filippi lo ha quindi messo a suo agio, informandolo che la prima puntata sarebbe stata dedicata alla prima conoscenza attraverso alcuni appuntamenti al buio. Archiviato il poco spazio dedicato al neo-tronista, l'attenzione è stata spostata su Lorenzo Riccardi e la sua ultima registrazione in studio.

La conduttrice ha spiegato che la sua scelta andrà in onda il giorno successivo alla messa in onda della puntata registrata proprio lo scorso sabato 26 gennaio. Si è quindi partiti con la prima esterna con Claudia [VIDEO], durante la quale Lorenzo ha organizzato per lei un ballo trash, imitando quanto avvenuto in precedenza tra lei e Ivan Gonzalez. L'incontro si è concluso con diversi baci ma l'incontro con Giulia non è stato da meno. Anche in questo caso, dopo avere rivissuto alcuni dei più bei momenti insieme, è scattato il gesto romantico. In studio, per ripicca, Claudia ha chiesto e ottenuto di ballare con il nuovo tronista Andrea (da lei già seguito su Instagram).

Registrazione Trono Classico: il litigio di Andrea e Irene

La registrazione del Trono Classico del 26 gennaio è proseguita con lo scontro acceso tra Luigi e Irene. Dopo il precedente appuntamento, lui l'aveva seguita nel camerino e nel parcheggio per chiarire le sue precedenti dichiarazioni su Valentina. Ma la Capuano era apparsa delusa e arrabbiata [VIDEO], finendo solo per imprecare contro il tronista.

Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano che comunque lei si è presentata in studio lo scorso sabato, anche se ha continuato a battibeccare con Luigi. Quest'ultimo ha visto in esterna sia Valentina, alla quale ha sottolineato il proprio interesse nonostante l'arrivo tardivo nel programma, sia a Giorgia, raggiunta in Sicilia. Interrogato da Maria De Filippi, però, Mastroianni ha dichiarato di avere pensato molto a Irene in settimana. Passando, infine, al trono di Ivan Gonzalez, lui ha espresso la delusione per non avere ricevuto alcun messaggio da Sonia e Natalia in occasione del suo compleanno. Le due ragazze hanno giustificato tale mancanza affermando di essere rimaste deluse dallo spagnolo, anche se per motivazioni differenti. Alla fine della registrazione, Lorenzo Riccardi ha salutato tra le lacrime tutti i presenti, ringraziando per essersi trovato a proprio agio in tutto il tempo trascorso in studio e precisando di essere ad un passo dalla scelta.