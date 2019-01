Annuncio

La 69esima edizione del Festival di Sanremo è davvero ad un passo dall’aprire i battenti. Quest’anno i riflettori sul teatro Ariston si accenderanno dal 5 al 9 febbraio. Sui social, però, è già scoppiata la polemica per i presunti compensi dei conduttori.

Il Corriere della Sera ha svelato il cachet che dovrebbe essere assegnato dai vertici di Viale Mazzini a Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Al cantautore italiano dovrebbero andare ben 700 mila euro.

Ai due comici, invece, 450 mila euro per lui e 350 a lei. Appena pubblicate in rete le cifre dei rispettivi compensi, sui social è subito scoppiata la polemica. Numerosi utenti hanno definito la cifra spropositata.

Altri invece hanno relazionato il lavoro svolto dai tre conduttori con la gente che non riesce ad arrivare a fine mese.

In realtà va detto che le cifre ancora non sarebbe state ufficializzate. Secondo il Corriere, Baglioni avrebbe un aumento di 100 mila euro per via del grande successo riscosso lo scorso anno. In merito ai cachet di Claudio Bisio e Virginia Raffaele invece si tratterebbe di un pre-contratto. Questo significa che non è ancora stato confermato nulla. I vertici di Viale Mazzini infatti starebbero trattando per un ribasso: 250 mila euro lui e 150 lei. Lo scorso anno per tutto il Festival Claudio Baglioni incassò 600 mila euro, Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino, invece, portarono in banca, rispettivamente, 400 mila euro e 300 mila euro.

La Rai replica alle polemiche

In seguito alla rivelazione sui presunti compensi dei tre conduttori, la Rai ha deciso di replicare a tutte le polemiche.

Dai vertici di viale Mazzini è stato reso noto che i cachet per i conduttori sono in linea con quelli degli scorsi anni. Carlo Conti ebbe un compenso di 650 mila euro, Maria De Filippi invece partecipò a titolo gratuito. La rete ammiraglia nel fare chiarezza sulla vicenda ha dichiarato che Baglioni percepirà 585 mila euro. Inoltre, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis ha reso noto che una buona parte dei compensi arrivano sempre dagli sponsor.

Una nuova edizione del Festival di Sanremo è alle porte, ma quest’anno sembra essere tutta in salita. Prima di svelare i cachet infatti, si è sollevato un vero e proprio polverone mediatico per le dichiarazioni di Claudio Baglioni riguardanti gli immigrati. Sono molte le persone che in questi giorni hanno già lanciato l’hastag sui social per boicottare la manifestazione canora.