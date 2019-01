Annuncio

Nel tardo pomeriggio di sabato 19 gennaio inizia su Raitre una nuova edizione di "Per un pugno di libri". Anche questa stagione del format sarà condotta dal duo composto da Geppi Gucciari e Piero Dorfles e metterà in gara due classi scolastiche superiori, provenienti da varie regioni italiane, su un grande classico della letteratura. Il libro oggetto della sfida della prima puntata di quest'anno sarà "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury. Le scuole sfidanti saranno una classe del Liceo "Copernico" di Verona e una classe del Liceo "Vittorio De Capraris" di Atripalda, in provincia di Avellino.

La diciannovesima edizione di 'Per un pugno di libri'

Alle ore 18:10 circa di sabato 19 gennaio va in onda su Rai 3 la prima puntata della diciannovesima edizione di "Per un pugno di libri".

Come avviene dal 2014, anche questo ciclo di puntate del programma sarà condotto da Geppi Cucciari affiancata dall'immancabile Piero Dorfles. Negli anni passati il format è stato condotto anche da Patrizio Roversi, da Neri Marcorè e da Veronica Pivetti.

Il primo libro sul quale si sfideranno due classi superiori italiane sarà "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury. Autentico capolavoro appartenente al filone della fantascienza distopica, questo libro potrebbe rappresentare tutt'oggi un'eccellente sceneggiatura per la serie Black Mirror [VIDEO].

Il romanzo fa riflettere in modo molto drastico sull'importanza sociale della cultura e ha come protagonista Montag, uno dei pompieri che in un futuro immaginario vengono addestrati per scovare libri nelle case dei sovversivi e bruciarli. L'incontro con una ragazza rappresenterà però per lui un grande punto di svolta.

Il regolamento del gioco

"Per un pugno di libri" è un programma incentrato sulla letteratura che vuole fare conoscere il mondo dei libri in modo giocoso. Il programma, di fatto, può essere equiparato ad un vero proprio quiz a premi [VIDEO], quest'ultimi rappresentati proprio da dei libri. A concorrere in ogni puntata sono due classi superiori italiane: vince la classe che riesce ad accumulare più volumi. Ad ogni classe, in ogni puntata, viene affiancato un personaggio famoso quale un attore, un cantante o uno sportivo. Nel corso di ogni puntata, i telespettatori possono partecipare da casa ad un gioco in cui è necessario indovinare il titolo di un libro a partire da una definizione suggerita dai conduttori durante lo svolgimento della trasmissione.