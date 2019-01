Advertisement

La fine delle festività natalizie ha permesso a Beautiful, Una vita e Il Segreto di tornare ai loro soliti orari nel pomeriggio settimanale di Canale 5. La soap americana va in onda tutti i giorni dalle ore 13:40, seguita da Una Vita a partire dalle ore 14:10. L'unica eccezione riguarda Il Segreto che, da lunedì 7 gennaio, comincia in leggero ritardo rispetto al solito: visto lo spazio dedicato al daytime di Amici, le vicende di Puente Viejo iniziano alle ore 16:30 circa, concludendosi poi alle ore 17:10 per lasciare spazio a Pomeriggio 5.

Se tale programmazione risulta confermata dal lunedì al venerdì, restano diversi punti interrogativi in merito al palinsesto del sabato e della domenica. Ricordiamo, infatti, che dalla scorsa settimana le tre storie d'amore hanno trovato spazio anche nel pomeriggio festivo di Canale 5 al posto di Domenica Live [VIDEO].

Tale decisione verrà confermata anche la prossima settimana? E con quali orari? Scopriamo di seguito tutti i dettagli

Programmazione di domenica 13 gennaio

Dopo la gradita sorpresa della scorsa domenica 6 gennaio, Mediaset ha deciso di confermare la programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto anche per la settimana successiva. Domenica Live, infatti, continuerà ad andare in onda più tardi rispetto al solito, cominciando alle ore 17:20 circa [VIDEO]. Ciò per permettere a Barbara d'Urso di concentrarsi anche sugli altri suoi impegni che nei prossimi mesi la vedranno di nuovo alla guida di Pomeriggio Cinque, del Grande Fratello, di un programma ancora top secret oltre che protagonista della fiction "La dottoressa Giò". Nello spazio lasciato libero da Domenica Live verranno trasmesse proprio le tre serie televisive che avranno orari diversi rispetto al palinsesto settimanale: Beautiful comincerà alle ore 14:00 e proseguirà fino alle ore 14:30.

Sarà poi la volta di Una Vita, che andrà in onda per ben due ore consecutive e finirà alle ore 16:30. Infine sarà la volta de Il Segreto dalle ore 16:30 alle ore 17:20. Tale programmazione potrebbe essere riconfermata anche per le settimane successive anche se sarà tale decisione potrebbe essere una conseguenza degli ascolti, che domenica 6 non sono stati molto positivi.

Sabato 12 gennaio: il ritorno di Beautiful

Per quanto riguarda la giornata di sabato 12 gennaio, le buone notizie riguarderanno soltanto la soap americana Beautiful. Una Vita e Il Segreto, infatti, non andranno in onda (come già accadeva prima di Natale) per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Per Beautiful, invece, ci sarà spazio dalle ore 13:40 alle ore 14:10 circa. Le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer riserveranno grandi sorprese nelle puntate del sabato e della domenica, con un incredibile capovolgimento di fronte nelle indagini relative a Bill Spencer. Dopo avere sbattuto la testa, infatti, Liam comincerà a rivivere alcune immagini relative alla sera del delitto e si vedrà prendere una pistola, che verrà puntata contro il padre.

Il fatto lo porterà a pensare di essere l'attentatore, motivo per cui deciderà di confrontarsi proprio con Bill. E la risposta di quest'ultimo confermerà i suoi sospetti.