Francesco Chiofalo, in un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, ha informato i fan sul suo decorso post-operatorio. Il ventinovenne si è sottoposto ad un delicato intervento, della durata di diciotto ore, per l'asportazione di un tumore al cervello. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha precisato di non essere ancora venuto a conoscenza della natura della neoplasia [VIDEO], dovendo attendere il decorso dei quindici giorni dalla data dell'intervento per poter avere i risultati.

Intanto, però, non mancano le conseguenze dovute all'intervento.

Francesco Chiofalo, difficoltà a muovere le gambe

Il simpatico personal trainer romano ha confessato di non riuscire ancora a muovere bene le gambe, per cui dall'ospedale San Camillo si è trasferito in una clinica privata per la riabilitazione.

Francesco ha affermato, inoltre, di essersi guardato il profondo taglio sulla testa allo specchio e di essersi commosso. Chiofalo ha riferito al settimanale di essere ancora un po' gonfio in viso, ma di aver perso diversi chili a causa dell'intervento. Il giovane ha ammesso che il suo primo pensiero, dopo il risveglio dall'operazione, è stato quello di rassicurare sua madre sulle sue condizioni di salute. L'intervento al quale si è sottoposto avrebbe potuto comportare un 80% di rischio di danni cerebrali.

Francesco Chiofalo si è detto determinato nel voler tornare ad essere quello di prima. Il personal trainer è stato sempre un ragazzo solare al quale la malattia non è riuscita a rubare il sorriso. Ora il giovane vuole riprendere in mano la propria vita, con una nuova consapevolezza.

La polemica su Selvaggia Roma

Diversi fan si sono recati in ospedale per stargli vicino nelle delicate ore dell'intervento.

Tra questi, qualche ragazza si è spacciata per la sua fidanzata o convivente. Francesco ha chiarito di essere single, una volta conclusa la storia con Selvaggia Roma, che l'ha fatto approdare a Temptation Island e conoscere al pubblico. Molti hanno manifestato sui social una profonda solidarietà nei confronti del ragazzo. Al contrario, la sua ex Selvaggia Roma è finita nel mirino delle critiche in quanto, secondo alcuni, non avrebbe partecipato nel modo giusto alla vicenda dolorosa che ha colpito Chiofalo [VIDEO]. Nello specifico, la ragazza tempo fa ha scritto un post in cui sottolineava il fatto che il tumore di Francesco, essendo benigno, non rappresentasse pericolo di morte. Anche la madre del ragazzo ha risposto a Selvaggia, spiegando sui social di non conoscere ancora la natura del male che ha colpito suo figlio. Dal canto suo, la Roma ha pregato gli utenti del web di lasciarla in pace, non vivendo bene le polemiche sollevatesi sui social.