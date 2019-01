Annuncio

La tronista Teresa Langella è pronta alla scelta tra Antonio e Andrea. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e donne di giovedì, 17 gennaio, e dove, come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la giovane napoletana si è detta convinta di essere giunta alla decisione finale che, come sappiamo, in questa stagione, verrà trasmessa nelle puntate serali di Uomini e Donne. [VIDEO]

Spoiler Uomini e Donne, Teresa Langella pronta alla scelta finale

Le ultime novità sul trono di Teresa [VIDEO] ci arrivano dalle anticipazioni sull'ultima registrazione del Trono Classico, avvenuta ieri 17 gennaio, dove la tronista napoletana ha annunciato di essere pronta alla scelta tra i due corteggiatori Andrea dal Corso e Antonio Moriconi.

Prima della decisione finale, vedremo quindi la Langella passare due giorni con i suoi pretendenti all'interno di una villa, per poi trasferirsi nel tanto annunciato castello dove la giovane dovrà comunicare le sue decisioni ai diretti interessati.

Nel corso della registrazione sono state mostrate le ultime esterne di Teresa e, come ci rivelano gli spoiler, c'è stato un bacio con Antonio, mentre con Andrea sembra che l'uscita non sia andata molto bene.

Trono classico, tra Andrea e Antonio chi sceglierà Teresa?

Stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', dunque, la Langella sarà la prima tronista ad essere la prima protagonista della nuova modalità delle scelte che, come ben sappiamo, da questa stagione prevede la messa in onda nelle puntate serali di Uomini e Donne. Intanto Andrea Cerioli, nella scorsa registrazione, ha lasciato il programma insieme ad Arianna [VIDEO]. Anche per lui era prevista la scelta in prima serata ma il tronista non ha voluto attendere e ha scelto, in studio, con tanto di cascata di petali rossi. Ormai anche Teresa è arrivata al termine del suo percorso con Andrea e Antonio, due ragazzi molto diversi tra loro ma che, evidentemente, hanno lasciato qualcosa nel cuore della giovane 26enne.

Uno di loro, quindi, sarà protagonista anche del party di fidanzamento, organizzato da Valeria Marini, new entry di questa stagione del dating-show di Maria De Filippi e che avverrà dopo la decisione della tronista. In attesa di sapere se la scelta ricadrà su Antonio o Andrea, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Uomini e Donne per scoprire ulteriori novità sui tronisti.