Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni, insieme ai due conduttori dai lui scelti per guidare la kermesse, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, è al centro di una polemica per via dei compensi percepiti e da molti ritenuti eccessivi. Anche Rosario Fiorello [VIDEO] è intervenuto a difesa degli artisti, ma non è la prima volta che la polemica sui cachet si scatena sugli artisti presenti sul palco dell’Ariston. Quasi ogni anno infatti i compensi di presentatori e superospiti finiscono sotto l’occhio dei giornali e del web.

I guadagni del Festival di Sanremo 2019

A scatenare la polemica [VIDEO] quest’anno ci ha pensato un articolo pubblicato sul Corriere che ha stimato i guadagni dei tre conduttori del Festival di Sanremo.

Secondo l’articolo, Claudio Baglioni guadagnerebbe 700.000 euro mentre a Claudio Bisio e Virginia Raffaele spetterebbero rispettivamente 450.000 euro e 300.000 euro ciascuno. Cifre da capogiro secondo molti anche se la Rai ha dato delle notizie ufficiali che vedrebbero ridotto in parte il compenso.

L’azienda ha fatto sapere che Claudio Baglioni prenderà la stessa cifra dello scorso anno che si attestava sui 585.000 euro mentre sarebbero ancora in contrattazione i compensi degli altri due conduttori della manifestazione canora. La polemica sui compensi sembra ormai una tradizione che accompagna il Festival di Sanremo.

Le polemiche sui cachet nelle varie edizioni del Festival di Sanremo

Cifra record secondo dati ufficiosi sarebbe quella sborsata nel 2009 a Paolo Bonolis, al conduttore fu dato quasi un milione di euro.

Si ferma invece a 800.000 euro il compenso dato nel 2008 a Michelle Hunziker insieme a Pippo Baudo per presentare il Festival di Sanremo, la stessa cifra sarebbe spettata a Gianni Morandi nel 2011. L’anno successivo invece a far discutere fu la decisione di Adriano Celentano di devolvere in beneficienza il compenso di 250.000 euro percepito in veste di superospite.

In tempi più recenti al centro della polemica si trovò Fabio Fazio a cui spettò un compenso di 600.000 euro per l’edizione del 2013, replicato nel 2014. Per i tre anni successivi è stata la volta di Carlo Conti che nel 2017 guadagnò circa 650.000 euro. Fuori dalle polemiche Maria De Filippi che ha affiancato Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2017, infatti la conduttrice ha scelto di salire sul palco dell’Ariston a titolo gratuito.