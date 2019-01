Annuncio

Durante la conferenza stampa per gli ascolti per i giornalisti delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2019 sono stati svelati i nomi di dodici degli ospiti che prenderanno parte alla quarta serata della manifestazione canora. Per il momento quindi soltanto i somi della metà dei protagonisti della serata duetti del venerdì sono stati svelati e tra questi troviamo anche i vincitori della scorsa edizione del Festival della canzone italiana.

I nomi degli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2019

La quarta serata del Festival di Sanremo con l’arrivo di Claudio Baglioni [VIDEO] come direttore artistico non vede più i big in gara esibirsi nelle cover ma permette loro di riproporre il brano in gara presentandolo però come un duetto.

Dei ventiquattro duetti previsti al momento però ne conosciamo soltanto la metà che è stata resa nota durante l’ascolto delle canzoni in gara.

I due vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo torneranno nuovamente sul palco dell’Ariston, Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo, anche lui vincitore della scorsa edizione della manifestazione ma nella categoria Giovani, mentre Ermal Meta duetterà con Simone Cristicchi.

Tra gli altri cantanti annunciati per venerdì 8 febbraio troviamo Manuel Agnelli che si esibirà in coppia con Daniele Silvestri, Neri Marcorè che canterà insieme a Nek, Brunori Sasche che affiancherà gli Zen Circus, Bungaro e l’étoile Eleonora Abbagnato che saranno insieme a Francesco Renga e Rocco Hunt, il quale salirà sul palco insieme ai Boomdabash.

A completare l’elenco dei dodici duetti della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 ci sono Syria con Anna Tatangelo, Guè Pequeno insieme a Mahmood, Beppe Fiorello con Paola Turci, Paolo Jannacci insieme a Enrico Nigiotti e Irene Grandi con Loredana Bertè.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2019

Manca meno di un mese all’inizio della manifestazione canora che sarà presentata da Claudio Baglioni insieme a Claudio [VIDEO] Bisio e Virginia Raffaele e ormai si conoscono i nomi di molti degli ospiti e dei super-ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Se per sapere i nomi degli altri dodici cantanti che duetteranno con gli artisti in gara si dovrà aspettare ancora qualche giorno, sono già stati annunciati i nomi dei ospiti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019. Tra quelli confermati ufficialmente ci sono Andrea Bocelli che si esibirà in coppia col figlio, Giorgia, Elisa e la coppia Baudo-Rovazzi reduce dalla conduzione delle due serate di Sanremo Giovani.