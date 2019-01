Annuncio

Annuncio

Ieri sera è andato in onda in prime time il quarto appuntamento con la Serie TV, "La porta Rossa [VIDEO]", con protagonisti Gabriela Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani. In attesa della seconda stagione della fiction dedicata alle vicende del primo commissario fantasma della televisione italiana, la Rai [VIDEO] ha deciso di trasmettere nuovamente su Rai 2 il primo ciclo di episodi, due volte a settimana, la domenica e il mercoledì. Proprio ieri, infatti, è stata trasmessa la quarta puntata in cui i nostri tre protagonisti principali, Cagliostro, Anna e Vanessa, hanno dovuto affrontare diversi problemi legati alle indagini sulla morte del commissario e a problemi di carattere puramente personale.

La scoperta di Anna

Nel dettaglio, vi segnaliamo che negli episodi 7 e 8 trasmessi all'interno della quarta puntata, Vanessa, dopo essere rimasta molto deluda dall'incontro con la sua vera madre, decide di ritornare a vivere esattamente come faceva prima di aver incontrato il commissario Cagliostro.

Advertisement

Così, decide di evitare di incontrare Filip ed inizia a frequentare nuovamente la sua vecchia cerchia di amici, che la invitano ad una festa organizzata nella villa del suo ex fidanzato. Lì, Vanessa entra in contatto per la prima volta con la Red, la pericolosissima droga distribuita dal messicano. Anna si confida con Stella che le rivela che Cagliostro aveva interrotto la loro relazione perché si era reso conto di amare ancora sua moglie. Inoltre, le fornisce un indizio importante per rintracciare Helena, una donna che potrebbe raccontargli tantissime cose sul misterioso passato di Leonardo. Nel frattempo, Cagliostro si rende conto che non manca molto a Natale e al momento in cui qualcuno minaccerà Anna con una pistola come nella sua visione.

Da madre in figlia

Vanessa incontra il suo ex ragazzo, Raffaele, che si scusa per essersi comportato veramente male con lei alla sua festa.

Advertisement

I migliori video del giorno

Poco dopo la giovane fa un altro inaspettato incontro: quello di sua madre. La donna, infatti, ha deciso di incontrare la figlia per rivelarle che entrambe possiedono lo stesso dono di vedere e sentire i morti, ma di stare molto attenta a quello che quest'ultimi possono chiederle, perché potrebbero metterla in pericolo. La rivelazione di sua madre, porta Vanessa ad allontanarsi nuovamente da Filip. Nel frattempo, un uomo minaccia Anna con una pistola in casa sua come nella visione del commissario Cagliostro.