Arrivano le nuove anticipazioni di "Beautiful", la nota soap americana che da oltre 30 anni incanta milioni di italiani con i suoi amori e con i suoi intrighi. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia, tutti i giorni su Canale 5 [VIDEO] alle 13.40, dal 27 gennaio al 2 febbraio. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla confessione di Taylor, al ricatto che Bill farà a Steffy e ai sensi di colpa che Liam sentirà per aver sparato a suo padre.

La rivelazione di Taylor

Le anticipazioni [VIDEO] settimanali di "Beautiful" ci segnalano che Liam sarà sempre più convinto di essere stato lui a sparare a suo padre, anche se Steffy farà di tutto per dissuaderlo dalle sue errate convinzioni.

Le visioni che vede, infatti, risulteranno essere soltanto una parte delle conseguenze che una normale commozione celebrale può provocare a chi la subisce. Brooke e Ridge saranno molto preoccupati del ritorno di Taylor e delle conseguenze che questo potrebbe portare nella loro vita e nella vite dei loro figli. Nel frattempo all'ospedale, Taylor minaccerà con una pistola Bill e gli confesserà di essere stata lei a sparargli e a tentare di ucciderlo e non Liam. Finito il racconto, la donna se ne andrà e Bill deciderà di non denunciarla ma di usare la sua colpevolezza per riavere indietro Steffy. Nello stesso tempo, l'uomo sarà felice di sapere che non è stato suo figlio Liam a tentare di ucciderlo, ma qualcun'altro di estraneo alla sua famiglia. Dopo aver ammesso davanti a Bill di avergli sparato, Taylor si recherà da Steffy e lo confesserà pure a lei, giustificando il suo gesto come un modo per punire l'uomo che lei credeva avesse abusato della figlia.

Subito dopo Steffy si recherà da Liam e gli riferirà che qualcuno in ospedale ha confessato di aver sparato a Bill, senza però rivelargli che quella persona in realtà è Taylor. Il ragazzo, all'inizio stenterà a credere alle parole della sua ex, ma poi se ne convincerà, sentendosi profondamente sollevato.

Il ricatto di Bill

Liam si recherà da Bill e avrà un chiarimento con lui. Subito dopo lo Spencer junior lascerà l'ospedale e raggiungerà Hope a cui racconterà le ultime novità. Steffy riuscirà a convincere Taylor ad andare da un bravo terapeuta, e la donna acconsentirà soltanto a patto che sia un suo collega a seguirla. Poco dopo Bill chiederà a Steffy di interrompere immediatamente il suo matrimonio con Liam in cambio della sua promessa di non denunciare Taylor.