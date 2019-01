Annuncio

Annuncio

Domenica 20 gennaio è stata trasmessa in primetime su Rai [VIDEO] 2 la terza puntata della prima stagione de "La porta rossa". In attesa dell'inizio della seconda stagione, la Rai ha deciso di trasmettere nuovamente il primo ciclo di episodi, due volte a settimana, la domenica ed il mercoledì sera. Da ricordare che la terza puntata che è andata in onda ieri sera conteneva due episodi nei quali Anna ha scoperto che suo marito possedeva molti lati oscuri che lei non conosceva mentre al commissariato tutti sono convinti che il povero Cagliostro sia stato, a suo tempo, la talpa che forniva informazioni ai criminali.

Le prove contro Cagliostro

Nell'episodio 5 della terza puntata, Anna fa delle scoperte sorprendenti sulla vita che Cagliostro [VIDEO] aveva condotto nel corso degli ultimi mesi.

Advertisement

Una vita fatta di nightclub notturni e squallidi appartamenti, dove la donna ha serie difficoltà a riconoscere l'uomo che le è stato accanto per tanto tempo. Valentina scopre che sua madre non è realmente morta ma è ricoverata in un ospedale e va a trovarla. Al commissariato, Leonardo Cagliostro scoprirà che Stella Marini ha diversi segreti da nascondere e potrebbe essere coinvolta nel suo omicidio. Per questo motivo, chiede a Vanessa di installare in Diego Paoletto il dubbio che Stella abbia potuto avere qualcosa a che fare con il suo omicidio. Antonio Piras fa perquisire la casa di Cagliostro, e gli agenti della polizia vi trovano alcune prove compromettenti che finiscono per infangare ingiustamente la memoria del commissario.

La decisione di Anna

Nel sesto episodio, tutto il commissariato è convinto che Cagliostro sia stato la talpa che spifferava ai criminali tutte le loro mosse.

Advertisement

I migliori video del giorno

La loro convinzione sarà dovuta alle prove trovate nell'appartamento del commissario durante la perquisizione indetta da Antonio Piras. Anche il vicequestore Rambelli si arrende all'evidenza e si convince che il giovane che lui ha voluto bene come un figlio era in realtà un corrotto. Nel frattempo Anna, sconvolta da quello che ha scoperto sul marito, si confida con Stella Marini e scopre che proprio quest'ultima era l'amante di Cagliostro. A quel punto decide di abortire, anche se Leonardo fa di tutto per farle capire che l'ha sempre amata e l'ama ancora. Vanessa incontra sua zia e parte con lei per Trieste per incontrare la sua vera madre che l'abbandonò quando era ancora un bambina. Ma l'incontro fra la giovane e la madre finirà per deludere enormemente Vanessa.