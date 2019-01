Annuncio

Annuncio

Ieri sera è stata trasmessa in primetime su Rai [VIDEO] due la penultima puntata della fiction con Gabriela Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani, "La porta rossa". In attesa che venga mandata in onda la seconda stagione della serie, la Rai ha deciso di trasmettere nuovamente su Rai 2 il primo ciclo di episodi che rese celebre la serie nel 2017. Ieri sera, infatti, sono stati trasmessi gli episodi 9 e 10, dove Cagliostro ha scoperto l'identità della talpa del commissariato, Anna ha iniziato ad indagare seriamente sul caso a cui stava lavorando suo marito poco prima si essere ucciso e Vanessa ha scoperto qualcosa di veramente sconvolgente sul conto di sua madre.

Cagliostro scopre chi è la talpa

Nel dettaglio, vi segnaliamo che nella quinta puntata de "La porta rossa [VIDEO]", Leonardo Cagliostro salva Anna da Lorenzi, intuendo che il collega non è il suo assassino ma soltanto la talpa del commissariato.

Advertisement

Colui che lo ha ucciso, infatti, è ancora a piede libero e potrebbe fare del male a sua moglie. Comprendendo questo, Leonardo decide di intensificare ancora di più le sue indagini. Nel frattempo Anna decide di interrogare Helena, che le rivela di essere stata lei a dare a suo marito le informazioni giuste per recarsi all'appuntamento col Messicano. Vanessa incontrerà sua madre, che le rivelerà di avere il suo stesso dono, mettendola in guardia sui pericoli concernenti il parlare con i morti. Grazie alle nuove informazioni ottenute, Anna ricomincia di nuovo a provare fiducia in Cagliostro, cominciando a sentire la sua presenza vicino a sé.

La lite fra Cagliostro e Vanessa

Nell'episodio dieci, andato in onda all'interno della quinta puntata, Anna riprende le indagini sulla droga chiamata Red e sulla giovane che è morta dopo averla assunta, Ambra Raspadori.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tutto ciò avviene grazie alle informazioni che Vanessa le recapita di nascosto e ai nuovi metodi utilizzati dalla donna, non prettamente rispettosi della legge. I nuovi metodi usati da Anna comunque fanno infuriare Piras che non sa più come gestirla. Ma la donna imperterrita non si ferma di fronte a nulla e si fa aiutare anche dagli ex colleghi di suo marito, Stella e Paoletto. Nel frattempo Vanessa si arrabbia moltissimo con Cagliostro per averla utilizzata per le sue indagini. Poco dopo la giovane viene lasciata da Filip e si riavvicina a Raffaele, senza sapere che il ragazzo le sta nascondendo qualcosa di veramente pericoloso.