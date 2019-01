Annuncio

La puntata di Uomini e Donne [VIDEO] registrata sabato 26 gennaio ha offerto come al solito tanti succosi dettagli [VIDEO] e spunti polemici che appassionano i telespettatori di questo programma di Canale 5. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi si sta avviando verso la fine dei troni di Luigi Mastroianni, Ivan e Lorenzo Riccardi. Come più volte dichiarato dagli autori e della stessa conduttrice, le scelte avverranno entro il mese di febbraio e saranno trasmesse in prima serata su Canale 5.

In particolare, in questa puntata registrata una frase di Maria ha fatto preoccupare Lorenzo: ''Claudia ha guardato il nuovo tronista''. Inoltre sono stati toccati anche temi riguardanti Luigi Mastroianni, alle prese con la difficile scelta tra Irene, Giorgia e la nuova arrivata Valentina.

Maria De Filippi dichiara che Lorenzo sceglierà a breve

Lorenzo ha portato in esterna entrambe le corteggiatrici: la prima esterna ha visto protagonista la bella e simpatica Claudia, alle prese con un ballo con il tronista. Il siparietto tra i due era riferito al ballo che la ragazza di Latina si era concessa nella scorsa registrazione con un altro tronista, lo spagnolo Ivan. Dopo vari punzecchiamenti e sguardi carichi di trasporto, sono scattati dei baci romantici che hanno fatto impazzire il pubblico presente in studio. In puntata poi, come al solito, non sono mancati dei litigi perché, per l'ennesima volta, il tronista ha baciato entrambe le corteggiatrici, scatenando un vespaio di polemiche come avviene sempre quando lui è protagonista delle discussioni. A far preoccupare Riccardi potrebbe esserci una frase sibillina pronunciata da Maria De Filippi: ''Claudia ha guardato il nuovo tronista.'' Lorenzo è sembrato essere parecchio infastidito da questa situazione.

Ricordiamo che la scelta di Lorenzo Riccardi sarà trasmessa in prima serata dopo i due giorni in villa.

Spoiler U&D, Ivan attacca Sonia e Natalia: 'Siete persone di m***a'

Ivan è stato protagonista di un'accesissima discussione con le sue due corteggiatrici principali, Sonia e Natalia. L'accusa di Ivan è quella di essersi totalmente disinteressate del compleanno del tronista e del fatto che quest'ultimo dovesse trascorrere la sua festa da solo a causa dell'assenza dei suoi parenti e amici che si trovano in Spagna. A suggellare questa discussione c'è stata una frase che non passerà certamente inosservata: ''Siete persone di m***a''.