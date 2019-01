Annuncio

Conquistò la ribalta mediatica quando Maria De Filippi lo chiamò in causa durante uno degli accesi scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani [VIDEO]. Da quel giorno Simone Luzzi è diventato il fonico più amato della televisione italiana. A colpire i seguaci di Uomini e donne non fu soltanto la professionalità del tecnico ma anche l’aspetto estetico. Sui social gli sono state dedicate numerose fanpage ed in tanti hanno rivolto un appello alla redazione del people show per vederlo all’opera come tronista.

Gif e dediche speciali non ha scomposto il giovane che è rimasto con i piedi ben saldi per terra e continuato a svolgere con dedizione il suo lavoro.

Simone il fonico, com'è stato ribattezzato dai fan del programma di Canale 5, ha rotto il silenzio nelle ultime ore e si è raccontato in un’intervista concessa al magazine di Uomini e Donne.

Tra un aneddoto e l’altro Luzzi ha riferito di non essere fidanzato.

'Tutto è nato da un complimento di Maria De Filippi'

‘Simone il fonico’ ha esordito nei programmi di Maria De Filippi quattordici anni fa. “Ero da poco maggiorenne ed una persona che faceva questo mestiere mi presentò all’azienda”. Dalla gavetta ai programmi di punta della conduttrice televisiva il passo è stato breve. “L’avventura a Uomini e Donne [VIDEO] è iniziata nel 2004 e da diverso tempo il mio compito è quello di microfonare gli ospiti presenti in puntata”. Nel corso dell’intervista Luzzi ha elogiato l’intero team audio della Fascino e rimarcato le differenza tecniche tra le varie trasmissioni televisive (da Amici a C’è Posta per Te).

L’attenzione poi si è spostata alla sua improvvisa ribalta mediatica. “Tutto è nato da un complimento che Maria De Filippi mi fece in occasione di una spiegazione tecnica fornita durante una lite tra Tina e Gemma”.

'Il trono? Sono lontano dal business di cui parla Tina'

Da quell’intervento Simone è diventato uno degli idoli di Uomini e Donne e molti fan del programma hanno manifestato il desiderio di vederlo sul trono. Dall’altra parte Luzzi ha sempre evitato coinvolgimenti social precisando che, oltre ad essere timido, non ha mai voluto approfittare della gentilezza del pubblico. “I complimenti fanno piacere ma ho preferito mantenere un profilo basso.

Del resto non avevo pagine social neanche prima, sono lontano dal business di cui parla Tina”. In chiusura di intervista il fonico ha chiarito di essere “molto single” e che spesso a fargli compagnia c’è la solitudine.