Le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate in onda dal 21 al 25 gennaio si concentrano ancora sulla storyline del momento, ovvero la morte - o presunta tale - di Beth Spencer e il desiderio di Steffy di adottare una bambina. Il dottor Reese Buckingham ha presentato a Taylor una neonata, che a suo dire potrebbe essere perfetta per diventare la sorellina di Kelly. Le ha spiegato che si tratta della figlia di Flo, a sua volta presente in quel momento, una donna che si trova in ristrettezze economiche e ha deciso di garantire alla propria bambina un futuro migliore da quello che potrebbe darle.

Per questo Reese ha insistito con Taylor invitandola a consigliare Steffy in tal senso e in tempi rapidi, visto che tale creatura ha bisogno subito di una famiglia. Ma le parole del ginecologo sono apparse fin da subito poco attendibili e lui stesso, all'uscita di Taylor dal suo appartamento, si è confrontato con Flo, spiegandole in parte le ragioni della sua fretta.

E maggiori dettagli sul caso verranno offerti nel corso delle prossime puntate in onda nel network americano CBS.

Beautiful anticipazioni: Reese ha urgente bisogno di denaro

Secondo quanto trapela dalle anticipazioni di Beautiful delle puntate americane, Reese e Flo si confronteranno sulle vere motivazioni che spingono il ginecologo a tessere il suo intrigo ai danni di Steffy e Taylor. La donna ammetterà chiaramente di non essere la madre delle neonata [VIDEO]e di essersi messa a disposizione dell'amico per aiutarlo e ottenere denaro facile da questo progetto. Lui, infatti, potrà portare a termine l'adozione anche grazie a dei documenti falsi che riceverà con grande facilità, risolvendo così il grande problema dei suoi debiti di gioco. L'uomo non avrà tempo da perdere per salvare la figlia Zoe dalla vendetta del suo debitore e l'adozione privata è al momento l'unica soluzione che si prospetta all'orizzonte.

Flo si renderà disponibile a portare avanti tale progetto anche se, va precisato, Reese non le farà alcuna menzione del possibile scambio di culle avvenuto a Catalina. Beth Spencer non verrà neppure menzionata in questo contesto, sebbene tutto faccia pensare che sia proprio lei la neonata che molto presto Steffy adotterà e alla quale darà il nome di Phoebe.

Puntate americane di Beautiful: Steffy procede con l'adozione

Non sembrano esserci ormai più dubbi in merito all'adozione della bambina che Reese ha presentato a Taylor nelle recenti puntate americane di Beautiful. La piccola, che dovrebbe essere proprio Beth Spencer, già nel corso delle prossime puntate verrà stretta tra le braccia di Steffy che sentirà nei suoi confronti un grande affetto. E, stando ai titoli di coda che già la presentano come Phoebe Forrester, il passo verso l'adozione definitiva sarà molto breve. Il tutto accadrà mentre Hope continuerà a vivere uno stato di profonda depressione per la morte (o presunta tale) della sua bambina.

Il fatto la porterà a scontrarsi più volte con Liam [VIDEO], accusandolo di non essere in grado di capire il suo dolore, dato che lui può comunque contare sull'amore per Kelly. E proprio Liam sarà una delle prime persone ad incontrare la piccola Phoebe, provando per lei un profondo affetto fin dal primo istante.