Annuncio

Annuncio

Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la prima stagione de "La porta rossa", la fiction poliziesca di Rai 2 con protagonisti Lino Guanciale [VIDEO], Gabriella Pession e Valentina Romani. Mercoledì 16 gennaio, infatti, è andata in onda su Rai 2 la replica della seconda puntata della serie dedicata alle vicende e alle indagini del commissario Leonardo Cagliostro, deceduto ma 'rimasto sulla terra' sotto forma di fantasma per scoprire chi lo ha ucciso.

L'inizio delle indagini

Nella seconda puntata de "La porta rossa [VIDEO]", Cagliostro assiste sconvolto al proprio funerale al cimitero, dove finisce per conoscere un altro defunto rimasto bloccato sulla terra di nome Jonas.

Sarà proprio quest'ultimo a spiegare a Leonardo come comunicare ed interagire con i vivi adesso che lui non lo è più. Nel frattempo, al commissariato, la morte di Cagliostro viene archiviata da Piras come una tragica conseguenza della sparatoria avvenuta durante la cattura del Messicano.

Advertisement

La decisione di Piras, comunque, non viene condivisa da tutti in quanto gli ex colleghi di Cagliostro, Stella e Lorenzi, la contestano e non vogliono accettarla. Nel frattempo, Cagliostro è costretto a rivolgersi nuovamente alla medium, Valentina, che, a differenza della volta precedente, è pronta ad accettare la loro strana amicizia. Anna decide di dare il via ad una nuova indagine sugli effetti personali del marito, per capire chi era veramente l'uomo da cui si stava separando e che vita aveva condotto nei suoi ultimi mesi di vita.

Le visioni di Vanessa

Cagliostro inizia ad indagare nelle vite dei suoi colleghi, scoprendo che ognuno di loro avrebbe avuto un motivo per ucciderlo. Nonostante questo, il commissario concentra i suoi sforzi soltanto su uno di loro, Paoletto, con il quale è sempre stato in disaccordo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Pedinandolo, Cagliostro si rende conto che l'uomo nasconde molti segreti e molte amicizie discutibili con tipi poco raccomandabili. Nel frattempo, Anna inizia a scoprire i segreti del marito e ad avvicinarsi a Piras, che ha sempre avuto dei sentimenti per lei. Vanessa decide di cambiare vita: lascia il suo fidanzato Raffaele, per avvicinarsi ad un ragazzo di nome Filip. Nello stesso tempo, Vanessa comincia ad avere strane visioni legate al triste destino che hanno avuto i suoi genitori. Più tardi, la giovane chiede a Cagliostro di aiutarla a capire come sono morti sua madre e suo padre e cosa è successo nei loro ultimi istanti di vita.