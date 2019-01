Annuncio

Lunedì 28 gennaio inizierà una nuova settimana con la longeva soap opera americana, 'Beautiful', che regalerà nuove sorprese ai milioni di telespettatori [VIDEO] italiani. L'attenzione principale viene rivolta intorno al personaggio di Bill, poichè vi sono degli sviluppi importanti in merito alla persona che ha sparato contro l'editore. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a domenica 3 febbraio svelano che Taylor ammette di essere stata lei a colpire lo Spencer e questo retroscena è determinante per distogliere dalle accuse Liam.

Quest'ultimo si sente contento di non essere stato lui a commettere il reato, mentre Taylor porge le più sincere scuse nei confronti del rivale. Inoltre Bill si sente sollevato all'idea che Liam non è stato protagonista nella notte in cui il padre di Wyatt è stato vittima di una sparatoria.

Steffy, dal canto suo, mostra il proprio amore nei confronti di Liam, rivelando all'uomo di essere pronta a stargli vicino nella speranza che il futuro possa regalare loro delle gioie.

Hope prova a dare conforto a Liam: lo Spencer non denuncia Taylor

Nel frattempo Taylor si prepara a confidare a Steffy di essere stata lei ad aver sparato contro il padre di Liam in quanto si era convinta che lo Spencer avesse abusato di lei. Bill decide di non sporgere denuncia contro la madre di Steffy, ma vuole trovare un modo per uscire da questa complicata situazione. Ridge, invece, si trova alle prese con l'ansia che rende difficile la vita del Forrester, venuto a conoscenza di nuove informazioni riguardo al giorno in cui Bill ha ricevuto un colpo di pistola. Hope, invece, cerca di dare il proprio conforto a Liam nel momento in cui i ricordi sulla notte del crimine tormentano la mente dell'uomo.

Bill mette alle strette Steffy, costretta ad accettare le richieste dell'uomo

Steffy, dopo essersi accordata con Bill, comunica a Liam che lui è innocente poiché non ha sparato al padre, ma la figlia di Ridge decide di non rivelare il nome della reale colpevole. Liam, dopo un momento di titubanza, si convince di essere estraneo alla vicenda mentre Taylor viene costretta a fare un patto con il diavolo, scendendo a condizioni con il padre di Wyatt. L'editore ha deciso di non denunciare Steffy ma, in cambio, chiede alla giovane donna di annullare il suo matrimonio. La Forrester si vede costretta ad accettare la richiesta e mette Liam al corrente della situazione [VIDEO] mentre Bill arriva a dare un ultimatum a Steffy.