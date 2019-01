Annuncio

Belen Rodriguez è ormai da anni una delle donne dello spettacolo più amate e desiderate, specialmente dagli uomini che non perdono mai occasione per esaltarne la bellezza e la sensualità, anche grazie alle sue forme generose [VIDEO]. Ma in famiglia, come ormai abbiamo imparato, Belen non è l'unica bellezza mozzafiato, infatti anche sua sorella Cecilia possiede sicuramente un certo fascino e sono molti coloro che adorano anche lei.

Belen e Cecilia Rodriguez realizzano un video in bikini

Per tutto quanto detto fino ad ora un video che mette insieme le due sensuali sorelle argentine, entrambe su una spiaggia e in bikini, non poteva di certo passare inosservato ai tanti fan presenti sui social e nel web.

In particolare ci riferiamo al nuovo filmato realizzato per una campagna pubblicitaria di costumi da mare femminili, che vede come protagoniste proprio Belen e sua sorella Cecilia, che si mostrano in tutto i loro fascino.

Il video è ambientato in una spiaggia dalla sabbia dorata e vede le due argentine alle prese con pose sensuali e sguardi pensierosi verso l'orizzonte, mentre indossano bikini o costumi sempre diversi e particolari. Il tutto avviene con in sottofondo una musica che ricorda vagamente proprio i ritmi sudamericani e quindi richiama al paese d'origine delle Rodriguez, per un effetto complessivo che lascia davvero estasiati chi guarda.

Se non ci credete ecco il video postato [VIDEO] sul profilo Instagram direttamente da Belen Rodriguez:

Video in bikini delle sorelle Rodriguez: le reazioni social

Ovviamente alla visione di questo video piuttosto sensuale sono state tantissime le reazioni direttamente su Instagram, ma anche in generale sul web. La gran parte dei commenti postati dagli utenti sul profilo di Belen sottolineano ancora una volta l'ammirazione per la sua bellezza, anche se non mancano critiche di vario tipo dai classici haters.

In molti sostengono anche che questi costumi stanno bene solo alle sorelle Rodriguez e quindi risulta quasi inutile cercare di emularle.

Le curve di Belen sono state individuate dalla rete come principale fattore di attrazione in questo filmato. Ma sono molti anche coloro che apprezzano tantissimo anche le forme dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP Cecilia, tanto da affermare che le due sono praticamente quasi allo stesso livello di bellezza. Insomma ancora una volta le due argentine sembrano aver fatto centro con questa trovata.