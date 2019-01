Annuncio

La puntata odierna del trono over di Uomini e donne ha commosso tutti. Maria De Filippi è ripartita da Armando e Noel, i quali hanno dato luogo ad un siparietto molto trash [VIDEO] e molto caotico. Successivamente, però, la padrona di casa ha dato spazio a Biagio e Caterina. I due esponenti del trono over pare proprio abbiano trovato l'amore e l'intesa che cercavano. Quando si sono seduti al centro dello studio, infatti, Biagio ha commosso tutti poiché ha fatto la proposta di matrimonio alla sua donna.

Molti dei presenti sono scoppiati in lacrime, emozionati per quanto stesse accadendo.

Biagio si siede al centro dello studio e confessa i suoi sentimenti per Caterina

A Uomini e Donne succede anche questo.

La trasmissione di Maria De Filippi non è solo la patria del trash e del Gossip, in cui vengono messi in piazza i propri sentimenti e i propri interessi. [VIDEO] A volte, infatti, il programma regala bellissime emozioni che toccano nel profondo le corde dei telespettatori. Questo è proprio ciò che è accaduto oggi durante la puntata del trono over. Dopo la guerra tra Noel e Armando, infatti, è stato dato spazio ad un'altra coppia, completamente differente dalla precedente. Stiamo parlando di Biagio e Caterina. L'uomo si è seduto al centro dello studio ed ha iniziato a raccontare i profondi sentimenti che nutre nei confronti della donna. Successivamente, ha fatto il suo ingresso trionfale lei, in abito lungo e un viso raggiante. Tutti si sono complimentati per il suo aspetto e poi è accaduto l'impensabile.

Proposta di matrimonio in studio: Biagio spiazza tutti e commuove i presenti

Biagio, infatti, dapprima le ha palesato tutti i suoi sentimenti e poi le ha chiesto di lasciare la trasmissione insieme. La donna si è commossa ed ha annuito, ma non è affatto finita qui. Dopo queste parole, infatti, Biagio si è allontanato dalla scena per prendere un mazzo di fiori, li ha consegnati alla sua dama e poi le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il pubblico, naturalmente, non ha potuto fare a meno di applaudire e sostenere quel momento così romantico e bello. I presenti in studio, infatti, si sono alzati in piedi ed hanno applaudito tra le lacrimen di commozione. Soprattutto, Gianni Sperti ci ha tenuto a complimentarsi per la sincerità dei due esponenti ed ha detto: "Voi due siete Uomini e Donne non come tanti quaquaraqua". Maria De Filippi ha poi salutato i protagonisti ed è andata avanti con il programma.