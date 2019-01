Annuncio

Il prossimo 24 gennaio il reality-show made in Honduras riaprirà ufficialmente i battenti e intanto sembra che non si parli d'altro: lo scorso sabato 12 gennaio è andata in onda la nuova puntata di 'Verissimo', il talk-show del sabato pomeriggio che ha visto il fratello delle showgirl argentine, Cecilia e Belen Rodríguez, concedersi ai microfoni per una nuova intervista. Jeremias Rodríguez si è aperto a Silvia Toffanin, la conduttrice di 'Verissimo', dichiarandosi ufficialmente un concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola, ma in occasione della sua suddetta intervista, Jeremias è apparso infortunato, motivo per il quale si sospetta che al posto di Rodríguez potrebbe subentrare un nuovo concorrente del reality-honduregno.

Jeremias intende partire per l'Honduras, ma si pensa ad una probabile sostituzione

Ai microfoni del talk-show del sabato pomeriggio, 'Verissimo', Jeremias Rodríguez ha confermato di essere stato ingaggiato nel cast del reality-show più atteso dell'anno 2019, L'Isola dei Famosi, in qualità di naufrago.

Nonostante Jeremias abbia dichiarato di essere in procinto di partire per l'Honduras, nel corso della puntata di 'Verissimo' andata in onda lo scorso sabato, il fratello di Belen Rodríguez è apparso visibilmente infortunato e, quindi, non al massimo delle sue condizioni fisiche. Alla conduttrice Silvia Toffanin, Jeremias non ha nascosto di essersi infortunato ad un metatarso: ''Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare [VIDEO]una bambina, sono caduto e mi sono rotto un metatarso. Il medico mi dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras'', queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex-concorrente del 'Grande Fratello Vip', a margine del suo ingaggio nel cast della quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi.

Dinanzi alla visibile fasciatura ad un braccio di Rodríguez, Silvia Toffanin ha cominciato a far presente al pubblico di Canale 5 che Jeremias potrebbe essere sostituito da un altro naufrago, qualora tra la produzione del reality honduregno e il medico del modello non si dovesse convenire per la conferma [VIDEO]della tanto chiacchierata partecipazione di Rodríguez al gioco dei naufraghi.

Intanto, è emersa in rete l'indiscrezione secondo la quale a subentrare al posto di Jeremias Rodríguez, nel ruolo di naufrago, potrebbe essere l'ex-tronista di 'Uomini e Donne', Luca Dorigo.