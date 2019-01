Annuncio

Al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', continua ad esserci lo scontro tra Marina e Alberto [VIDEO], tornato ad avere un ruolo di rilievo all'interno dei Cantieri, grazie alla fiducia dell'amico Valerio. L'uomo è pronto a ogni sacrificio pur di vendicarsi di Marina e Roberto, che non hanno avuto scrupolo nel far rimanere l'uomo in carcere quando erano a conoscenza della sua innocenza. Lo zio di Sandro cerca di fare invece una sorta di lavaggio del cervello a Valerio, dicendogli che Vera è stata plagiata da Roberto ma l'uomo non ha intenzione di immischiarsi in queste faccende.

L'avvocato è tornato più carico del solito per riprendersi il potere che gli manca da troppo tempo, mentre Ferri trema all'idea di non essere riconfermato come direttore generale delle Imprese Viscardi.

Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 18 gennaio svelano inoltre che proseguiranno gli screzi tra Marina e Alberto, che si rendono artefici di uno scontro, al punto che il padre di Filippo decide di intervenire per evitare il peggio.

Marina si dispera poiché non riesce ad ostacolare Alberto Palladini

Nel frattempo, l'imprenditore continua a non darsi pace per il modo in cui è finita la relazione con Vera, dimostrando di essere realmente innamorato della giovane donna. Ferri ha perso la fiducia della figlia di Valerio dopo che la ragazza ha scoperto il suo tradimento: l'uomo in cuor suo vorrebbe andare a fare una visita in carcere all'ex compagna. Roberto, però, può tornare a sorridere dopo che è riuscito a ottenere la riconferma come direttore generale delle imprese Viscardi anche se prima di accettare la nomina, Valerio gli chiede di cedere a una sua richiesta.

Marina, invece, fa i conti con la disperazione dopo essersi resa conto di non poter impedire l'ingresso ai Cantieri di una persona pericolosa come Alberto, che può essere un problema per il destino delle imprese.

Valerio incontra la figlia Vera: compromessa l'attività in radio di Michele

Intanto, Valerio riesce ad ottenere il permesso per incontrare la figlia con la quale ha migliorato i rapporti negli ultimi tempi, mentre Michele deve fare i conti con le conseguenze derivanti dal video postato sui social, che può compromettere il suo lavoro in radio [VIDEO]. Diego, invece, riporta a casa Patrizio, che deve affrontare la fine della storia con Rossella, mentre Franco riesce a riconquistare la fiducia della figlia Bianca dopo una lieve caduta sulla neve.