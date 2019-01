Annuncio

"Un posto al sole" ormai da diversi anni riesce a catturare le attenzioni di milioni di telespettatori, grazie soprattutto alle sue trame avvincenti e, allo stesso tempo, non troppo impegnative. Il pubblico, infatti, spesso si rivede nei problemi che quotidianamente affliggono i protagonisti della soap opera di Rai 3.

Naturalmente anche la prossima settimana si rinnoverà il consueto appuntamento con la nota telenovela. Stando alle anticipazioni dal 14 al 18 gennaio, la storia d'amore tra Patrizio e Rossella giungerà al capolinea [VIDEO], mentre Roberto Ferri riuscirà ad essere confermato quale direttore generale delle Imprese Viscardi.

Lunedì 14 gennaio: Ferri resta saldo al suo posto

Mariella scorge Guido in compagnia di Assunta e reagisce molto male. Roberto Ferri, intanto, riesce nel suo intento di farsi riconfermare nel ruolo di direttore generale delle Imprese Viscardi, anche se si ritrova costretto ad assecondare una precisa richiesta di Valerio.

Martedì 15 gennaio: il rammarico di Marina

Marina si rende conto, con profondo rammarico, di non poter impedire l'ingresso di Alberto ai Cantieri. Intanto a casa Poggi proseguono i lavori di ristrutturazione, affinché l'appartamento possa ospitare Niko e Susanna.

Mercoledì 16 gennaio: la sorpresa di Patrizio

Patrizio è determinato nel voler trascorrere più tempo con la sua fidanzata, e per questa ragione decide di farle una sorpresa recandosi a Napoli senza dirle nulla. Il giovane si domanda quale sarà la reazione di Rossella quando lo rivedrà senza preavviso. Giulia ritiene che Manlio e Adele abbiano dei grossi problemi, ma quest'ultima continua a negarlo con ostinazione.

Giovedì 17 gennaio: Serena al test del Dna

La sorpresa di Patrizio, giunto a Napoli senza avvertire la fidanzata, in realtà crea non pochi grattacapi a Rossella, la quale comincia ad interrogarsi sull'opportunità di rivelare al suo uomo del rapporto in essere tra lei e Diego.

Intanto Serena deve sottoporsi al test del Dna per il riconoscimento del figlio mentre Franco, a causa di un piccolo incidente sulla neve, inizia a temere di perdere, agli occhi della figlia Bianca, la sua fama di super papà.

Venerdì 18 gennaio: è rottura fra Patrizio e Rossella

La relazione fra Patrizio e Rossella sembra essere giunta al capolinea. Il ragazzo appare decisamente provato dalla rottura con l'ormai ex fidanzata, e riesce a tornare a casa solo grazie all'aiuto di Diego, il quale è piuttosto preoccupato per la sofferenza del giovane. Nel frattempo, mentre Franco cerca di tornare ad essere un mito per la figlia Bianca, Roberto Ferri continua a tormentarsi per il destino di Vera [VIDEO]. Di conseguenza, l'imprenditore deve affrontare un periodo di forte stress causato anche dai numerosi impegni di lavoro e dal tentativo di sedare una brutta lite scoppiata tra Marina e Alberto.