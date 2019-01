Annuncio

I primi tre giorni della settimana sono come sempre dedicati alle puntate del trono over di Uomini e donne e, stando alle anticipazioni, questa settimana vedremo quanto successo nelle registrazioni di inizio gennaio e che vedono una svolta clamorosa su due protagonisti del parterre: Noel ed Armando. I due sono stati esclusi dal programma dopo l'ultima registrazione a causa dell'ambiguità dei loro rapporti e che verrà alla luce nelle prossime puntate trasmesse su Canale 5 a partire dalle 14,40, nelle quali Armando svelerà tutta la verità. [VIDEO]

Armando e Noel cacciati da Uomini e donne, hanno preso in giro il programma?

Le nuove puntate del trono over che andranno in onda la prossima settimana sulla rete ammiraglia di Mediaset, vedono al centro dell'attenzione non solo Gemma e Rocco che, come vedremo, sembra si siano detti addio, ma anche una coppia, o presunta, tale che sta facendo molto discutere in queste ultime ore.

Stiamo parlando di Armando e Noel i quali, secondo le anticipazioni, non sono più stati chiamati dalla redazione [VIDEO] dopo l'ultima registrazione di dicembre. I due nelle ultime puntate, hanno dato vita ad un'accesa discussione che non ha fatto capire nulla né al pubblico in studio né alla redazione sui loro effettivi rapporti.

Un rapporto ambiguo che non hanno voluto spiegare e che ha portato la redazione del programma ad escluderli definitivamente da Uomini e donne.

Spoiler trono over: Armando chiede scusa a Maria De Filippi

Nelle puntate del trono over in onda nei prossimi giorni quindi, vedremo che Armando chiamerà la redazione ed invierà un filmato in cui racconterà la verità sul suo rapporto con Noel, svelando di come i due abbiano finto di non essersi mai incontrati mentre si vedevano di nascosto sia a Pescara da lei che a Napoli da lui. Una frequentazione che, a dire del cavaliere, è stata tenuta nascosta a tutti per volere della stessa Noel la quale, sempre secondo Armando, avrebbe una relazione con un altro uomo al di fuori del programma. Tutto ciò, lascerà basiti non solo gli altri componenti del parterre ma tutto lo studio di Uomini e donne che vedono il comportamento dei due ex partecipanti come una presa in giro non solo della redazione ma anche di Maria De Filippi.

Al termine del filmato farà il suo ingresso in studio proprio Armando, il quale chiede scusa a tutti, alla redazione ed alla conduttrice, facendo mea culpa, dispiaciuto per aver violato le regole e lo spirito del programma.

Tutto questo lo vedremo quindi nei prossimi giorni su canale 5 a partire dalle 14,40.