Tra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi doveva esserci anche Jo Squillo. L'assenza della cantante è stata del tutto inaspettata dato che aveva partecipato anche alla registrazione del servizio fotografico con tutti gli altri protagonisti del reality show che poi hanno preso parte effettivamente alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. E proprio nel corso della puntata d'esordio della trasmissione abbiamo avuto modo di vedere che la padrona di casa dell'Isola ha spiegato al pubblico che Jo Squillo non avrebbe preso parte alla prima puntata d'esordio. [VIDEO]

Il vero motivo dell'assenza di Jo Squillo dal cast dell'Isola dei famosi

Nel corso della serata, però, la Marcuzzi non ha voluto rivelare in diretta i motivi che hanno portato Jo Squillo a non prendere parte all'Isola, mandandole comunque un forte abbraccio e augurandosi che al più presto avrebbe potuto prendere parte al reality show.

A fare un po' di chiarezza sull'accaduto è stato [VIDEO] il settimanale 'Novella 2000', che ha svelato il vero motivo dell'assenza, rivelando che poco prima della partenza è venuto a mancare il padre della showgirl e cantante.

Ma questo non è stato l'unico colpo che ha dovuto affrontare Jo Squillo, dato che pochissimo tempo prima aveva già detto addio alla sua mamma. Insomma un doppio difficilissimo lutto per la showgirl, la quale per questo motivo non se l'è sentita di prendere parte alla prima puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lo scorso giovedì sera.

Cambio programmazione per l'Isola dei famosi che passa alla domenica sera

Tuttavia, Jo Squillo non avrebbe scelto di ritirarsi definitivamente dal programma nonostante questo doppio dolore. La showgirl, infatti, proprio come è già accaduto con Lory Del Santo per il Grande Fratello Vip, ha ammesso di voler partecipare lo stesso a questa edizione dell'Isola dei famosi, convinta che il lavoro possa aiutarla a superare i momenti difficili e quindi questo drammatico lutto che l'ha colpita e al tempo stesso spiazzata.

E, quindi, nel corso della prossima puntata dell'Isola dei famosi, in onda sempre di giovedì sera su Canale 5, non si esclude che possa esserci lo sbarco ufficiale di Jo Squillo, pronta a mettersi in gioco. Intanto le anticipazioni riguardanti la programmazione dell'Isola rivelano che a partire dalla terza puntata in poi, il reality show cambierà giorno di messa in onda e verrà trasmesso di domenica in prime time.