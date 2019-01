Annuncio

Le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne trono classico di ieri pomeriggio, rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena che hanno avuto come protagonisti sia Luigi che Lorenzo, i due tronisti in carica che stanno portando a termine la loro avventura. Ormai, infatti, anche per loro si avvicina il momento della scelta che avverrà all'interno della villa, dove avranno il compito di rivelare il nome della persona con la quale intendono costruire il proprio futuro lontani dalle telecamere [VIDEO].

Uomini e donne, anticipazioni trono classico: Luigi e Irene sempre più vicini

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne trono classico, rivelano che tra Luigi e Irene ci sarà un'esterna decisamente molto intensa, durante la quale il tronista arriverà a dichiararsi per la ragazza.

Tutto partirà nel momento in cui Irene ammetterà i suoi dubbi su questa frequentazione e nel dettaglio ammetterà che essendo uscita da poco da una relazione difficile con un 'cogl...' non intende gettarsi a capofitto in una storia che non le dia le certezze che vuole.

Dopo un diverbio, Irene voleva andare via e abbandonare l'esterna ma la macchina non è partita e il tronista ha fatto di tutto per farle capire quanto ci tenesse a lei. Gli spoiler di Uomini e donne, infatti, rivelano che a quel punto Luigi si è sbilanciato in una sorta di dichiarazione nei confronti della corteggiatrice: 'Ok, sono un cogl... ma mi piaci, non so più come dirtelo', ha chiosato Luigi.

Parole che ovviamente non possono passare inosservate, dato che questa volta il tronista si è sbilanciato davvero tanto nei confronti della bella Irene, la quale però non è apparsa molto convinta dalle parole di Luigi.

E in studio, infatti, non si farà altro che parlare della sua insicurezza e dell'atteggiamento di Luigi.

La confessione di Claudia sul nuovo tronista di U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché questa settimana a Uomini e donne [VIDEO] c'è stata anche la presentazione del nuovo tronista Andrea, che non è passato inosservato tra le corteggiatrici presenti in studio. In particolar modo, vedremo che Maria De Filippi noterà che Claudia guarderà più volte Andrea e non potrà non sottolineare questa cosa in studio, in presenza di Lorenzo.

A quel punto Claudia ammetterà che conosceva Andrea, lo segue sui social e che è attratta dal ragazzo dal punto di vista fisico. Una confessione che arriverà dopo l'ennesimo scontro con Lorenzo che non promette nulla di buono.