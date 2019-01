Annuncio

Domenica 20 gennaio è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la seconda puntata de La dottoressa Giò, la Serie TV con protagonista Barbara D'Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Continuano, infatti, le vicende della ginecologa più seguita della televisione italiana alle prese con le difficoltà e le ansie legate alla sua professione e alle rivalità che da sempre contraddistinguono l'ospedale in cui lavora.

Riassunto seconda puntata

Nella seconda puntata della fiction con Barbara D'Urso, la dottoressa Giò dovrà affrontare una serie di problemi provocati da Anna Torre e Paolo Zampelli.

Il tutto avrà inizio quando Zampelli e la dottoressa Giorgia Basile decideranno di eseguire lo stesso intervento ma con modalità diverse. L'uomo, infatti, eseguirà l'operazione con un braccio robot mentre la dottoressa lo farà seguendo il metodo tradizionale in occasione dell'intervento alla moglie dell'avvocato Mattioli.

Nel frattempo Anna Torre e Francesca architetteranno un piano per distruggere l'immagine della Basile agli occhi dell'assessore Caretti, il politico che dovrebbe scegliere se finanziare il braccio robotico dello Zambelli o il Centro Donna della dottoressa Giò. Poco dopo l'avvocato Mattioli minaccerà di denunciare la dottoressa Basile dopo che ci saranno alcuni dubbi sull'esito dell'operazione che il medico ha eseguito su sua moglie. Nel frattempo Francesca si avvicinerà notevolmente a Giacomo.

Interpreti e personaggi

A vent'anni della messa in onda della seconda stagione La dottoressa Giò è tornata in onda su Canale 5 con un nuovo ciclo di episodi. Il ruolo della ginecologa più amata della tv è stato nuovamente affidato a Barbara D'Urso mentre in quelli del suo rivale (Paolo Zampelli) più agguerrito c'è Marco Bonini.

Il subdolo Sergio Monti è interpretato dall'ex 'highlander' Christopher Lambert. Alessia Giuliani è Sandra, amica e confidente della dottoressa. Oltre al loro nel cast sono presenti anche: Desirée Noferini (Francesca), Simone Corbisiero (Luca), Camilla Ferranti (Anna Torre), Filippo Gattuso (Giacomo), Eleonora Belcamino (Roberta), Paola Tiziana Cruciani (Gigliola), Teresa Romagnoli (Angela), Susy Laude (Monica), Eleonora D'Urso (Chiara Mattioli), Fabrizio Coniglio (avvocato Mattioli), Rocco Tanica (l'ispettore di polizia Fabio Bracco) e Giuseppe Antignati (professor Casiraghi).