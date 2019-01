Annuncio

Neanche il tempo di sbarcare in Honduras che i protagonisti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi sono stati protagonisti di accesi battibecchi e polemiche. Al centro dell’attenzione è finita l’avvenente influencer Taylor Mega [VIDEO]. Quest’ultima ha prima infiammato il web dopo il tuffo dall’elicottero e poi è stata protagonista di un acceso confronto con Alessia Marcuzzi e le opinioniste per una segnalazione social. Negli ultimi mesi la venticinquenne aveva già fatto discutere per le sue love story con Flavio Briatore e Sfera Ebbasta (attualmente è legata a Tony Effe) e per le esternazioni provocatorie.

La friulana non ha deluso le attese e fin dalla prima puntata si è fatta notare non solo per le sue forme.

Taylor Mega, la maglietta osé accende il web

Taylor Mega è stato protagonista di un arrivo bollente sulle spiagge honduregne.

Confermando il suo spirito estroverso la giovane si è tuffata dall’elicottero indossando una maglietta color carne che lasciava poco spazio all’immaginazione. Nell’occasione la giovane, originaria di Carlino (provincia di Udine), non indossava il reggiseno e le sue ‘grazie’ hanno mandato in tilt i seguaci del Reality Show di Canale 5. In molti hanno pubblicato scatti eloquenti in cui veniva messo in evidenza il dettaglio piccante. Da rilevare che la bombastica, stuzzicata dalla Gialappa’s Band, aveva dichiarato che aveva deciso di partecipare a L’Isola per verificare se riusciva a trascorrere del tempo lontana da Instagram.

Alessia Marcuzzi: 'Stai facendo un gioco che non ci piace'

In seguito l’influencer da oltre un milione di follower è stata protagonista del primo ‘caso’ della nuova edizione de L’Isola dei Famosi [VIDEO].

Senza fare giri di parole Alessia Marcuzzi ha accusato Taylor Mega di comportamento scorretto. “Non ci piace il gioco che stai facendo”. Nello specifico la conduttrice televisiva ha riferito che in un video pubblicato sui social la venticinquenne aveva riferito ai suoi numerosi follower che tornerà in Italia tra tre settimane. A questo punto la presentatrice ha fatto riferimento al contratto sottolineando che la giovane non può decidere quanto tempo trascorrere in Honduras. “La decisione finale spetta al pubblico”. La concorrente ha provato a difendersi spiegando che per lei già partecipare al reality era un traguardo importante.

Le dichiarazioni dell'influencer dividono il web

Dall’altra parte Alba Parietti le ha chiesto se dietro quelle dichiarazioni c’era una strategia commerciale. “Hai peccato di ingenuità” - ha dichiarato l'opinionista. Immediata la replica di Taylor che ha spiegato di essere abituata ad un tenore di vita molto alto. “Non so se riuscirò a resistere a lungo”. Le affermazioni della friulana hanno diviso il web ed in molti hanno preso d’assalto il profilo social della Mega riservando critiche pesanti ed invettive alla naufraga. Non sono mancate voci a sostegno dell’influencer e, tra queste, anche quella di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip.