Oggi, 24 gennaio 2019, inizia un nuovo appuntamento [VIDEO] di Uomini e donne. Quello odierno sarà il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico con i nostri cinque tronisti: Teresa, Andrea, Ivan, Lorenzo e Luigi.

Durante questa prima puntata il protagonista assoluto [VIDEO]sarà Lorenzo Riccardi che riserverà una grande sorpresa non solo per le corteggiatrici, ma anche a tutto il pubblico presente in studio e a casa.

U&D: la scelta di Riccardi

Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti che sta facendo più discutere in questa edizione, durante la puntata di oggi manderà in confusione un po' tutti.

Per mettere alla prova le due corteggiatrici, Claudia e Giulia, inscenerà una finta scelta. In particolare, il tronista vuole capire se le due ragazze stanno fingendo e, quindi, avrebbero detto di 'no' al momento di uscire insieme dal programma.

Farà accomodare le corteggiatrici una alla volta, fingendo di scegliere ciascuna di loro. A grande sorpresa, entrambe diranno di si. Peccato che l'epilogo romantico dura poco. Non ci vorrà molto per capire che si è trattato solo di un crudele scherzo.

Dionigi, con il suo solito carattere, reagisce molto male, prendendosela letteralmente con Lorenzo. La sua "rivale in amore", invece, rimarrà sulle sue, mostrando una barriera di ghiaccio.