Sono lontani i tempi dei numeri record e degli oltre trenta milioni di biglietti staccati. Negli anni ‘80 acquistare un tagliando della Lotteria Italia 2018 [VIDEO] era quasi un rito irrinunciabile per gli italiani. Dagli autogrill al tabaccaio portafortuna sognando di diventare miliardari quando il biglietto si acquistava ancora in lire. Nel 1957 si chiamava Lotteria di Capodanno ed era abbinata a Le canzoni della fortuna con primo premio fissato a cento milioni di lire (il biglietto costava 500 lire).

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata ed oggi i numeri del concorso a premi sono decisamente diversi come testimoniano i dati diffusi alla vigilia dell’estrazione di questa sera (6 gennaio).

Nello specifico sono sette milioni gli italiani che sognano di intascare il primo premio da 5 milioni di euro. Un dato inferiore anche a quello già non particolarmente esaltante dello scorso anno quando furono venduti 8,6 milioni di tagliandi.

Lotteria Italia, il secondo peggior risultato di sempre

In generale si tratta del secondo peggior risultato di sempre, un dato che sicuramente sarà valutato con attenzione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato. Secondo l’Agipro il decremento delle vendite è dovuto principalmente alla decisione di eliminare il biglietto ‘gratta e vinci’. Una decisione presa per riportare la Lotteria Italia 2018 alla veste più tradizionale di evento legato alla festività dell’Epifania. Inoltre nei tre anni precedenti il gioco era collegato alla Lotteria Braille, abbinamento che è stato sospeso per i modesti riscontri in termini di vendite.

Del resto il concorso a premi con estrazione fissata per il 6 gennaio [VIDEO] è l’unica lotteria nazionale ancora in vigore delle tredici esistenti all’inizio degli anni ‘90 (dal Festival di Sanremo al Giro d’Italia).

L'estrazione durante il programma I Soliti Ignoti

Per il secondo anno consecutivo l’ultimo atto della Lotteria Italia sarà legato alla trasmissione I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Il programma andrà in onda questa sera su Rai 1 con inizio alle 20,35. Nel corso della serata saranno comunicati gli abbinamenti dei cinque biglietti con i premi più elevati (da 500.000 mila a 5 milioni di euro). In palio anche premi da cinquantamila e ventimila euro.

Il Lazio si conferma regione leader per numero di biglietti venduti (1,4 milioni) seguito a ruota da Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Singolare il caso del 2009 quando un romano non ritirò il premio da cinque milioni di euro.