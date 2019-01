Annuncio

La settimana inizia con un nuovo appuntamento [VIDEO] del Trono Over di Uomini e donne. Infatti, oggi, 21 gennaio 2019, andrà in onda su Canale 5 alle ore 14.00 il primo appuntamento settimanale dedicato ai 'nostri Over'.

Come ogni settimana, anche questa vedrà come protagonista [VIDEO] la dama torinese Gemma Galgani la quale sarà coinvolta in una triplice discussione. Ma andiamo a vedere i dettagli di quello che vedremo nella puntata di oggi.

Anticipazioni U&D: Rocco Fredella accusa Gemma Galgani

Siamo giunti ad una nuova settimana dedicata a Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi.

Durante la puntata di oggi, dopo aver visto un filmato che mostra lo sfogo della Galgani in seguito all'ultima discussione avuta con Rocco, al suo ingresso in studio immediate sono le accuse di Tina.

La Cipollari, infatti, accusa Gemma di non essere affatto interessata a trovare l'amore.

Della stessa opinione sembra essere anche Rocco il quale, mentre viene accusato da Gemma di averla usata solo per fare serate, non si sente ricambiato per quanto riguarda i suoi veri sentimenti.

Sarà quindi Rocco ad avere l'ultima parola e a chiudere definitivamente la storia. Durante tutta la puntata, però, non inviterà a ballare nessun'altra donna e avrà tutto il tempo lo sguardo rivolto verso la Galgani.