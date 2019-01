Annuncio

Massimo Giletti è uno dei nomi caldi di questi mesi. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il ritorno del giornalista su Rai1 alla domenica sera al posto di Fabio Fazio, che attualmente occupa la fascia prime time del dì di festa con Che Tempo Che Fa il quale sta ottenendo ascolti non entusiasmanti ma comunque efficaci per permettere alla prima rete di battere Canale 5 visto anche il flop della fiction La Dottoressa Giò con protagonista Barbara D'Urso.

Pertanto, nelle ultime ore, è circolata una voce che, se confermata, avrebbe veramente del clamoroso.

Massimo Giletti è uno dei papabili conduttori dell'edizione 2019/2020 de La Vita in Diretta [VIDEO]. Il programma, attualmente condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che da anni sta realizzando ascolti bassi (quest'anno è stato battuto varie volte anche da Geo su Rai3), potrebbe passare a sorpresa nelle mani del conduttore piemontese.

Massimo Giletti papabile conduttore de La Vita in Diretta

Come affermato da un retroscena di TvBlog, Massimo Giletti potrebbe essere il nuovo conduttore de La Vita in Diretta e, dunque, ritornare ad essere l'avversario di Barbara D'Urso ed il suo Pomeriggio 5 dopo le sfide auditel domenicali tra L'Arena e Domenica Live vinte per la maggior parte dal programma dall'attuale presentatore di Non è l'arena su La7. Tramontata, dunque, l'ipotesi di Elisa Isoardi che l'anno prossimo dovrebbe ritornare stabilmente a La Prova del Cuoco nonostante gli ascolti piuttosto bassi rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici.

Attualmente, Giletti è al secondo ed ultimo anno di contratto con il settimo canale diretto da Andrea Salerno e lo stesso giornalista, intervistato da Fiorello, non ha smentito un suo possibile ritorno in Rai nella prossima stagione dopo che il DG dell'epoca, Mario Orfeo, gli cancellò L'Arena proponendogli altre offerte, poi rifiutate dal conduttore che ha preferito cambiare azienda.

La Vita in Diretta: ascolti sempre bassi

La Vita in Diretta, lo storico contenitore del pomeriggio di Rai1, è da varie stagioni che sta soffrendo particolarmente la concorrenza avversaria di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Dopo l'abbandono di Mara Venier nel 2013, il programma ha avuto sempre ascolti altalenanti fino allo sprofondamento totale nell'edizione di quest'anno condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Nonostante l'accorciamento ed il traino della soap Il Paradiso delle Signore [VIDEO] il quale sta realizzando ascolti interessanti che in quella fascia oraria non si vedevano da molto tempo. La trasmissione di informazione a stento supera il 13/14% di share ed in questa stagione è stata addirittura sconfitta varie volte da Geo su Rai 3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.