A quasi una settimana di distanza dall'avvenuta messa in onda della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019, è trapelata in rete un'indiscrezione che vedrebbe uno degli aspiranti isolani coinvolto in una querelle mediatica, per via di alcuni precedenti che risalgono ad una tempistica antecedente al gioco dei naufraghi. Secondo l'indiscrezione in questione, l'inviato de L'Isola Dei Famosi ha anticipato nel corso del daytime settimanale che uno degli aspiranti isolani dovrà rispondere, in occasione della puntata prevista per il prossimo giovedì sera, di quanto è emerso in rete, e cioè del pettegolezzo secondo cui John Vitale potrebbe essere costretto ad abbandonare il reality made in Honduras.

John Vitale e il pettegolezzo sulla sua presunta uscita dal reality-show

A pochi giorni dalla messa in onda della nuova diretta serale de L'Isola Dei Famosi, il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi giunto nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva, sembra che non si parli d'altro.

Nelle ultime ore, è trapelato in rete un pettegolezzo che vedrebbe uno degli aspiranti isolani coinvolto in una polemica esplosa sui social-networks, per via di alcune scottanti frasi trascritte online sul conto di uno dei volti televisivi femminili più seguiti dai telespettatori. Il nocciolo della questione è nato quando la giornalista e blogger de 'Il Fatto Quotidiano', Selvaggia Lucarelli, ha scoperto che sul profilo Facebook dell'aspirante isolano partenopeo, Giovanni in arte John Vitale, [VIDEO] vi erano alcuni commenti critici destinati alla conduttrice di 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso.

Delle dichiarazioni, quelle rilasciate per iscritto dal naufrago, in un tempo antecedente al suo sbarco in Honduras, che sembrerebbero non essere più visibili in rete. Nello specifico, il commento ritenuto fortemente offensivo nei riguardi della D'Urso non figurerebbe più pubblicamente da almeno 2 giorni.

"Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare mer*** in faccia a noi del sud... Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi ca*** credi di essere; fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse non sai neanche come ti ci trovi sullo schermo. Ti lamenti che non trovi un fidanzato ma chissà a quanti hai dato il c**o "manco ai morti di f**a fai gola", queste ultime sono le parole che John Vitale aveva riportato [VIDEO]per iscritto online, esprimendosi sul conto della nota conduttrice di punta di casa 'Mediaset', delle affermazioni quest'ultime che potrebbero rivelarsi il motivo per il quale l'inviato Alvin ha annunciato che un naufrago dovrà rispondere pubblicamente in merito ad una polemica mediatica, in occasione dell'imminente diretta de L'Isola 14.

Barbara D'Urso sarebbe coinvolta anche in un altro affaire isolano

Nel corso dell'ultima diretta di 'Domenica Live', è apparsa, tra gli ospiti in studio, l'ex-naufraga Eva Henger, la quale ha annunciato ai telespettatori di aver ricevuto una querela.

La querela in questione, sporta da parte di Francesco Monte e a carico di Eva, giunge a quasi un anno dalla grave accusa mossa da parte dell'ex diva a luci rosse ai danni dell'ex-naufrago; nello specifico, esattamente un anno fa, la Henger aveva dichiarato, in diretta a L'Isola, che Francesco aveva consumato della marijuana nel residence messo a disposizione dalla produzione de L'Isola per i naufraghi.

In occasione del suo ultimo intervento rilasciato al noto programma domenicale, Eva Henger ha annunciato altresì che la conduttrice Barbara D'Urso potrebbe essere coinvolta nella stessa querelle: insomma anche su questo fronte si attendono aggiornamenti.