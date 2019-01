Annuncio

Oggi 17 gennaio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. In particolare la puntata di oggi, ha riguardato le avventure del trono classico che vede Teresa, Ivan, Luigi e Lorenzo alla ricerca dell'amore. Dopo i colpi di scena della scorsa registrazione, con la scelta di Andrea Cerioli e con il bacio [VIDEO] ''piccante'' tra Teresa ed Andrea, anche questa puntata farà discutere gli appassionati del programma del ''biscione'' Mediaset, perché secondo le anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', Teresa ha annunciato la fine del suo percorso nello studio di Uomini e donne.

''Nei prossimi giorni scelgo'', la scelta come concordato con la redazione, avverrà dopo i due giorni passati in villa con entrambi i corteggiatori rimasti, Antonio ed Andrea.

Anticipazioni Uomini e Donne, Teresa bacia Antonio: 'Nei prossimi giorni scelgo'

Nel dettaglio, tutto inizia con la fine della scorsa puntata ed il bacio con Andrea, che aveva letteralmente scatenato il panico in studio con l'abbandono di Antonio e la conseguente fuga dallo studio. Teresa dopo la puntata ha subito cercato un contatto con Antonio recandosi in macchina da lui, senza ottenere nulla perché lui ha più volte ribadito di non avere alcuna voglia di vederla. La ragazza, poi, non ha mollato e in settimana è andata a trovarlo nei luoghi frequentati da Antonio, come la palestra e casa sua.

Il primo tentativo va ancora una volta a vuoto, il giorno successivo il fatidico incontro avviene a casa del ragazzo: i due parlano a lungo, lui le ribadisce di tenere a lei mostrandole un oggetto che apparteneva a Teresa.

La terza esterna è quella decisiva probabilmente, per le sorti del trono presieduto dalla Langella. In quest'ultima esterna Teresa e Antonio sono molto vicini fino a quando non scocca un bacio piccante. Subito dopo la visione dell'esterna, la ragazza ha dichiarato che questa sarà la sua ultima puntata a U&D e che nei prossimi giorni avverrà la fatidica scelta. Chi sarà il corteggiatore che sarà scelto dalla bella napoletana? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni del trono classico.

Spoiler Uomini e Donne, Andrea furioso: 'Hai visto Antonio, mi hai mentito'

Tra Teresa e Andrea qualcosa sembra essersi incrinato dopo la splendida esterna della scorsa registrazione. Nella puntata registrata oggi è avvenuto un pesante litigio in cui Andrea ha accusato Teresa di avergli mentito, dichiarandosi molto deluso dal suo comportamento.