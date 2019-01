Annuncio

Ieri sera si è tenuto su Rai2 uno speciale tv dedicato ai Queen e a Freddie Mercury: a condurlo c'era Morgan, che, oltre a parlare della storica band britannica, ha voluto anche interpretare a modo suo alcuni brani della storica band. Ma non sono mancate polemiche a cui lo stesso cantante ha voluto rispondere.

Le polemiche dopo lo speciale

Lo speciale ha avuto un ottimo successo di spettatori: Freddie - Morgan racconta i Queen ha portato a casa l'ottima cifra di 1.580.000 spettatori, equivalente al 6,81% di ascolti, numeri che sono di poco sopra la media della rete.

Molti fan però non hanno digerito la reinterpretazione fatta dei brani di Queen: Morgan è stato letteralmente processato dal "tribunale" dei social, con molti utenti che senza troppi complimenti hanno detto che Freddie ora si starà per rivoltare nella tomba.

E oltre alle frasi più piccate, molti fan hanno semplicemente voluto ironizzare sulla performance del cantante, con vignette sarcastiche e meme. Insomma a molti pare non sia andato proprio giù il fatto che abbia cantato brani come We will rock you, The show must go on o Bohemian Rhapsody [VIDEO].

La risposta di Morgan

Morgan sul suo sito ufficiale ha scritto un lungo messaggio per rispondere alle molte critiche piovute dopo ieri sera. Ha parlato di cosa significhi rovinare una canzone: Morgan ammette, che a suo avviso le canzoni si rovinano solo arrivando a pensare che sono rovinabili.

Secondo Morgan chi pensa che le canzoni si possano rovinare è una persona priva di elasticità, e fosse per lui il mondo sarebbe qualcosa di intoccabile, chiuso a chiave in una vetrinetta. Per lui gli 'odiatori' non sono nient'altro che invidiosi, o frustrati, o inca..ati a priori.

I precedenti

Sempre nel suo messaggio Morgan ricorda che [VIDEO] non si tratta della prima volta che riceve critiche per le sue reinterpretazioni musicali: infatti quando decise di registrare per intero un album simbolo tratto dalla discografia di Fabrizio De André come Non al denaro non all'amore né al cielo qualche fanatico fan dell'artista genovese lo attaccò e, ironizza Morgan, sembrava quasi che al posto dei dischi di De André si sentisse la sua interpretazione.

Ed è così che vuole rispondere alle critiche: "Quando infatti qualcuno sostiene che avete rovinato un capolavoro ditegli che a casa sua c'è ancora il vinile originale, e che nessuno te lo ha rovinato, visto che lo puoi riascoltare così come è inciso sul disco".