Annuncio

Annuncio

Dopo il trionfo di Bohemian Rhapsody, non solo nelle sale ma anche in occasione della premiazione dei Golden Globe, [VIDEO]anche le guardie reali presenti a Buckingham Palace hanno voluto rendere omaggio al celebre brano che ha ispirato il film sui Queen.

Il tributo ai Queen davanti alla Regina

Le guardie reali della Regina Elisabetta, lo scorso 7 gennaio hanno eseguito dal vivo la celebre hit dei Queen pubblicata nel 1975 e contenuta nel disco A night at the opera, uno dei più importanti dell'intera discografia dei Queen.

L'esecuzione ha avuto luogo nel cortile davanti ad una folla curiosa e sorpresa che ha ripreso con gli smartphones osservando da dietro i cancelli.

Non è la prima volta che la banda reale si presta a queste splendide esibizioni: la scorsa estate, nel mese di luglio, aveva eseguito il brano Dancing Queen degli Abba, mentre nel mese di agosto aveva voluto omaggiato Aretha Franklin, a poche ora dalla sua morte, suonando un celebre brano dal repertorio della cantante, vale a dire Respect.

Advertisement

Il trionfo del film ai Golden Globes

Il biopic [VIDEO], interpretato splendidamente da Rami Malek che ha vestito i panni di Freddie Mercury, è reduce dal doppio trionfo due sere fa, in occasione della premiazione dei Golden Globes: si è aggiudicato ben due riconoscimenti, il primo per la categoria miglior film drammatico e il secondo come miglior attore protagonista, che è andato allo stesso Malek.

Visbilmente commosso ed emozionato, sul palco Malek ha ringraziato tutti per questo prestigioso riconoscimento, sia i Queen che lo staff che ha lavorato al film, la cui gestazione è stata complessa, visto il cambio dei registi avvenuto durante le lavorazioni della pellicola. E la dedica più intensa è stata fatta a Mercury che ha donato a Malek la più grande gioia della sua vita, e al quale l'attore ha voluto dedicare un 'ti amo' profondo e sincero.

Advertisement

Il brano Bohemian Rhapsody

Si conferma così stellare il successo, oltre che del film che risulta essere il più visto dagli italiani nel 2018, anche del brano che ha ispirato la pluripremiata pellicola: non a caso Bohemian Rhapsody è risultata la canzone più ascoltata in streaming del XX secolo.

L'uscita del singolo, avvenuta il 31 ottobre 1975, venne accompagnata da un celebre video musicale che ancora oggi è considerato tra i videoclip più importanti della storia della musica, oltre ad essere tra i primi ad essere trasmesso sulle reti televisive: e non è un caso se il successo dei Queen, oltre che dalla musica e dal talento leggendario di Freddie Mercury, passa anche dallo schermo.