Nina Moric e Luigi Favoloso avrebbero deciso di chiudere la loro relazione. L'indiscrezione sarebbe arrivata direttamente tramite il profilo social della modella croata. Dopo un periodo piuttosto burrascoso per la Moric e l'ex gieffino è arrivata la parola fine, ma al momento va dichiarato che si tratta solo di supposizioni in quanto da parte dei due diretti interessati non è arrivata nessuna conferma o smentita. Quello che attualmente è abbastanza visibile agli occhi della gente è che la coppia sia sempre più distante.

Nonostante Luigi avesse commesso degli errori durante il periodo di 'reclusione' all'interno della casa del GF Nip, era riuscito ad uscire accanto alla sua donna. I rapporti tra i due tuttavia non sono mai tornati sereni come prima.

Inoltre, da quando Nina è tornata a frequentare il suo ex marito, con Favoloso la storia è diventata sempre più complicata.

In queste ore sul web sta circolando una voce piuttosto insistente [VIDEO] sulla situazione sentimentale della coppia Moric-Favoloso. La modella su Instagram ha pubblicato una frase dal significato inequivocabile: "Chiunque abbia cancellato il 29 e 30 dal calendario di febbraio, lo pregherei di fare lo stesso con il 14". Il giorno indicato da Nina Moric non è un giorno casuale, in quanto viene omaggiata la festa degli innamorati. Tutto questo fa pensare che la donna passerà San Valentino da sola.

Luigi Favoloso: gravi accuse a Fabrizio Corona

Luigi Favoloso, da quando Nina Moric ha riallacciato i rapporti con il suo ex marito, ha fatto delle pesanti accuse a Fabrizio Corona. L'ex gieffino ha dichiarato che la Moric è tornata in buoni rapporti con l'ex re dei paparazzi solamente dopo aver accettato delle condizioni.

Secondo Favoloso, la Moric poteva riabbracciare suo figlio [VIDEO]Carlos, solo se avesse lasciato il suo attuale ragazzo. Le accuse nei confronti di Corona sono davvero gravi ed hanno catturato l'attenzione di molti follower. Non resta che attendere la replica di Fabrizio, sempre che arrivi.

Ginevra Lambruschi avvistata con l'ex di Nina Moric

Luigi Favoloso è stato pizzicato in compagnia Ginevra Lambruschi. Come con Fabiana Britto, tra i due giovani si è già sparsa la voce di un presunto flirt. La Lambruschi in passato ha frequentato Stash dei The Kolors e Riki. A smentire le voci di Gossip e fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale ci ha pensato direttamente Luigi Favoloso. L'ex gieffino su Instagram ha etichettato la notizia come una fake news.