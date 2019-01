Annuncio

Negli episodi spagnoli di 'Una vita' Elvira e Simon non riusciranno a resistere alla loro passione e finiranno per fare l'amore. Come si arriverà a questo? Nelle puntate italiane in onda ora su Canale 5, il Gayarre ha costretto se stesso a dimenticare la Valverde per mantenere le promesse fatte ad Adela, con la quale ha consumato la prima notte di nozze. La ex religiosa, sentendosi in peccato, ha deciso di espiare il suo carnale peccato camminando di nuovo scalza per le vie di Acacias.

La strana personalità di Adela non farà altro che allontanare ancora di più Simon. La passione farà da padrona e, come annunciano le anticipazioni spagnole di Una Vita, il Gayarre e la Valverde si troveranno ancora ad essere amanti.

Ciò che stupirà sarà l'atteggiamento di Adela che, pur di rimanere con Simon, accetterà in silenzio il suo tradimento.

Una Vita, trame puntate spagnole: Elvira e Simon contro tutti

Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] delle puntate prossimamente in onda su Canale 5 raccontano l'amore disperato di Elvira e Simon. La loro relazione clandestina verrà scoperta non solo da Adela ma anche dal colonnello Valverde, che andrà su tutte le furie e sfiderà il Gayarre a duello. Per ingannare il padre, Elvira gli mentirà promettendogli di dimenticare Simon e ritornare in convento. La loro temporanea separazione farà impazzire il Gayarre, che purtroppo non sarà in grado di ricambiare l'affetto di Adela. Stanco di tutta l'assurda situazione, il maggiordomo prenderà una drastica decisione: dopo aver raggiunto Elvira, le proporrà di scappare insieme da Acacias.

Ovviamente la giovane accetterà e i due noleggeranno una carrozza. Il viaggio sarà lungo e per trovare un po' di ristoro, alloggeranno in una locanda sotto falso nome. Qui, dopo tanto tempo, Elvira e Simon faranno l'amore.

La fuga di Elvira e Simon nelle puntate spagnole di Una Vita

Adela, nonostante immagini che il marito sia scappato con Elvira, sarà preoccupata per la sua sorte e chiederà così a Celia una copertura per lui. Simón ed Elvira torneranno al quartierino, convinti che per progettare una fuga d'amore con i fiocchi occorra più tempo. Adela farà finta di niente accogliendo il marito a casa, ma il suo cuore arderà di dolore. Le anticipazioni spagnole di Una Vita [VIDEO] ci svelano che i due amanti non cambieranno affatto idea ma che il loro progetto finirà per togliere la vita ad una innocente, chi sarà? Lo sapremo molto presto.