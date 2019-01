Annuncio

Da poco è tornata in Tv con la conduzione del programma Superbrain, che va in onda su Rai 1 in prima serata il venerdì sera. Stiamo parlando di Paola Perego, che si è confidata al settimanale Vanity Fair e ha voluto ricordare anche l'amico e conduttore Fabrizio Frizzi, venuto a mancare lo scorso 26 marzo.

Paola Perego su Fabrizio Frizzi: 'Persona molto educata'

"Fabrizio era una persona molto educata, qualità che nel mondo dello spettacolo e della Tv non paga, visto che sembra essere una cosa troppo scontata".

Parte così l'intervista di Paola Perego a Vanity Fair, rivelando come Fabrizio sia stato al suo fianco da buon amico dandole il giusto supporto per il suo ritorno in Rai. Secondo la Perego il suo amico e collega avrebbe meritato più spazio e più credibilità per via dei tanti programmi di successo condotti, anche se è felice che finalmente qualcuno in Rai abbia capito il vero valore umano e professionale del conduttore.

La conduttrice ha parlato anche della polemica tra Baglioni e Salvini [VIDEO], scaturita dopo le dichiarazioni sui migranti da parte del prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

"E' giusto avere un proprio pensiero ed esprimerlo in tutta libertà. Baglioni ha espresso una sua idea che va rispettata e di certo non ha fatto campagna elettorale, anzi, ha solo avuto una libertà di espressione verso un tema molto delicato e attuale". Parole che evidenziano come la Paola stia dalla parte di Baglioni, non per una discussione politica ma semplicemente per la libertà di pensiero che c'è e che deve sempre essere permessa a tutti.

Paola Perego vorrebbe riportare in Tv La Talpa

Alla guida di Rai 2 da poco si è insediato Carlo Freccero, motivo per il quale Paola Perego ora punta a riportare sul piccolo schermo il programma La Talpa.

"Pochi giorni fa sono andata nel suo studio per parlare di questo progetto e anche se lui non c'era ho lasciato detto il tutto ai suoi, ma appena rietra conto di incontrarlo".

A tal proposito sembra che lo stesso Carlo Freccero abbia capito l'importanza di questo progetto. Anche i fan della conduttrice spingono per il ritorno in Tv del programma [VIDEO], insomma, Paola non è da sola in questa ambiziosa battaglia. Spera che oltre a riportarlo in Tv a condurlo sia lei stessa. La Perego dice infatti su tale punto: "Moltissimo. È una mia creatura, farei proprio fatica", non accetterebbe quindi facilmente la conduzione da parte di un altro de La Talpa.