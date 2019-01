Annuncio

Al Bano e Romina Power sono tornati sul piccolo schermo per dare vita ad uno spettacolo dedicato ai 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco. Ieri, mercoledì 23 gennaio, infatti, è andata in onda la prima puntata dello show [VIDEO] “55 passi nel sole”. A guidare le redini della trasmissione è stata la figlia Cristel Carrisi. La puntata si è rivelata particolarmente fervida di avvenimenti. Uno in particolare ha lasciato tutti senza parole. Nel ripercorrere gli anni di splendidi successi, non mancare l’omaggio a Ylenia, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa nel ’90.

Il momento è stato così toccante da spingere la conduttrice a prendersi un attimo di pausa per dare libero sfogo alle emozioni. Detto ciò, la puntata può essere rivista in streaming.

Dove rivedere '55 passi nel sole' in streaming online

Chi ha perso la prima puntata del 23 gennaio o semplicemente vuole rivedere '55 passi nel sole', potrà farlo grazie allo streaming online. Purtroppo lo show con Al Bano e Romina Power non verrà ritrasmesso in televisione. Dunque, sarà necessario recarsi sul portale gratuito 'Mediaset Play', registrarsi e cliccare sul programma. Volendo si può installare l'omonima applicazione [VIDEO] direttamente sui cellulari o sui tablet. In questo modo si potrà riguardare '55 passi nel sole' attraverso il dispositivo mobile.

A '55 passi nel sole', il ricordo di Ylenia commuove tutti

La puntata di ieri di “55 passi nel sole” si è rivelata molto intensa. L’avvenimento che ha toccato maggiormente le corde dei telespettatori è stato quello legato al ricordo di Ylenia, la figlia di Al Bano e Romina, scomparsa anni fa.

In quel momento, sono stati invitati sul palco i due cantanti insieme a Lino Banfi. Il trio è stato chiamato a recitare una poesia dedicata ai figli e i risvolti sono stati prevedibili.

Il momento si è concluso con un filmato, dedicato proprio alla povera Ylenia e i presenti non hanno potuto contenere l’emozione. In particolar modo Cristel non è riuscita a trattenere le lacrime, nonostante tentasse disperatamente di farsi forza. “A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta”, ha precisato la conduttrice prima dello sfogo.

La conduttrice costretta a prendersi una pausa

La ragazza è stata costretta a prendersi un momento di pausa per dare libera via d’uscita all’immenso dolore: solo in seguito ha potuto riprendere in mano la situazione. Il pubblico, naturalmente, ha cercato di generare conforto attraverso un caloroso applauso. Insomma, quella di ieri è stata una puntata davvero molto toccante e ricca di emozioni. Tra gli ospiti ci sono stati alcuni dei più grandi artisti della musica italiana come J-AX, Toto Cutugno, Alex Britti, Fabrizio Moro, I Ricchi e Poveri. Ma anche conduttori e attori del calibro di Pippo Baudo, Lino Banfi e Gabriele Cirilli.