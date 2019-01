Annuncio

Ieri, mercoledì 30 gennaio, è andata in onda la seconda ed ultima puntata di “55 passi nel sole”. Protagonista indiscusso è stato Al Bano Carrisi, il quale ha voluto ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera insieme alla ex moglie Romina Power e alla figlia Cristel. Quest’ultima è stata un’egregia conduttrice ed è riuscita a tenere il palco in modo esemplare.

Il pubblico da casa ha apprezzato notevolmente entrambi gli appuntamenti, pertanto gli ascolti sono stati molto positivi.

Tuttavia, per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di seguire lo show in diretta c’è l’alternativa di vederlo in streaming.

Dove vedere la replica dell'ultima puntata di '55 passi nel sole' in streaming

Il programma “55 passi nel sole” è stato molto seguito.

Gli appuntamenti sono stati due: mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio. Per tutti coloro i quali non hanno avuto la possibilità di seguire lo spettacolo di Al Bano in diretta è disponibile la visione della replica in streaming.

Basta semplicemente collegarsi sul sito “Mediaset Play” e selezionare l’episodio che si intende visionare. Entrambe le puntate, infatti, sono a disposizione di tutti, in modo gratuito, sulla piattaforma. Per poter usufruire di questo servizio, basta disporre di una più che sufficiente connessione a internet e di un computer, un tablet o uno smartphone dal quale collegarsi.

Riassunto seconda puntata '55 passi nel sole'

Dopo l'enorme successo della prima puntata, le aspettative per la seconda erano molto alte e, a quanto pare, non sono state affatto deluse. A dare il via allo spettacolo è stato, naturalmente Al Bano, il quale ha esordito immediatamente cantando "Nel sole", subito dopo è stato raggiunto da Romina e Cristel.

La puntata è stata sfavillante e ricca di ospiti, tra cui Beppe Fiorello, Orietta Berti, Mario Biondi, Gigliola Cinquetti e tanti altri. Uno tra i momenti più intensi e toccanti della serata è stato, sicuramente, lo show di Michele Placido, il quale è salito sul palco ed ha voluto recitare una toccante poesia “Un pugno nell’anima” per ricordare, ancora una volta, la scomparsa figlia Ylenia.

Molto divertente, invece, lo sketch con Gigliola Cinquetti, la quale si è prestata a partecipare ad un simpatico quiz insieme all'artista di Cellino San Marco. La puntata è stata molto apprezzata anche se, secondo alcuni, il primo appuntamento si è rivelato più 'avvincente'.