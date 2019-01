Annuncio

Giovedì 17 gennaio va in onda la seconda puntata [VIDEO] della quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti. La nuova stagione è cominciata con l’arrivo di due volti nuovi, Ginevra e Maria, entrambe al centro della trama di questa seconda puntata. La prima è una donna dal passato un po’ oscuro che, molto presto, darà filo da torcere a Suor Angela, a causa di un terribile segreto che porta con sé. La seconda, invece, è la nipote di Suor Costanza e incarna una personalità ribelle che suscita l’interesse di Nico.

Detto ciò, la fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi potrà essere vista grazie alla replica disponibile sia in streaming che in tv.

Replica seconda puntata Che Dio ci aiuti 5 del 17 gennaio in streaming e in tv

Per rivedere o recuperare la visione della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 basterà attendere la messa in onda dell'appuntamento in televisione.

Nello specifico, domenica 20 gennaio bisognerà recarsi su Rai Premium alle ore 21,20 circa. La medesima puntata verrà mandata in onda anche mercoledì 23 alle 23,20. In alternativa, si potrà vedere la fiction di Rai 1 in streaming online. In questo caso basta accedere con le proprie credenziali, al portale gratuito di RaiPlay [VIDEO].

Riassunto Che Dio ci aiuti 5 terzo episodio della seconda puntata, 'Il cuore in soffitta'

Il terzo episodio della seconda puntata vede come protagonista una delle nuove arrivate, Ginevra. Quest’ultima nascondeva un segreto. L’infallibile intuito di Suor Angela l'ha spinta ad effettuare immediatamente delle indagini sulla vita della novizia e le risposte che ha ottenuto sono state quasi scandalose. Viene fuori che la donna ha avuto una relazione con un uomo prossimo al matrimonio.

Nel frattempo, anche Maria ha dato del filo da torcere. La ribelle nipote di Suor Costanza, infatti, ha suscitato l’interesse di Nico il quale, però, una volta appresa la sua vera identità, non è sembrato essere molto entusiasta.

Azzurra, invece, ha fatto i conti con quanto accaduto alla sua amica Valentina. La storia del tentato omicidio non ha convinto proprio nessuno.

Riassunto quarto episodio: 'Ultima occasione'

Nel quarto episodio di Che Dio ci aiuti 5, invece, Suor Angela ha indagato su Gabriele poiché convinta che il ragazzo fosse coinvolto con quanto accaduto a Valentina. Come al solito ci ha visto giusto ed ha scoperto che era stato proprio lui a mettere a repentaglio la vita della ragazza.