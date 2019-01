Annuncio

Annuncio

Il trono di Teresa Langella [VIDEO] è giunto all’epilogo. Nel corso della registrazione di oggi pomeriggio di Uomini e donne la napoletana ha annunciato di essere pronta per effettuare la scelta in villa con i due corteggiatori con i quali ha deciso di completare il percorso. Fino a pochi giorni fa la tronista sembrava indirizzata verso Andrea Del Corso con il quale si era scambiato un bacio appassionato dopo una toccante esterna. Il comportamento dell’ex tentatrice aveva provocato la reazione stizzita di Antonio Moriconi.

Quest’ultimo era uscito dallo studio ed era pronto ad interrompere la sua esperienza del people show di Canale 5. A distanza di pochi giorni la situazione si è ribaltata con Teresa che si è riavvicinata al corteggiatore frusinate e Andrew che ha riferito che potrebbe non presentarsi in villa per la scelta finale.

Advertisement

L'ex tentatrice sorpresa dal gesto di Antonio Moriconi

Come anticipato dal Vicolo delle News le ultime esterne hanno rimescolato le carte del trono di Teresa Langella. Al termine dell’ultima registrazione di Uomini e Donne la napoletana ha inseguito Antonio fuori dallo studio nel tentativo di convincere il maestro di sci a fare un passo indietro. Il giovane è stato irremovibile e si è rifiutato di parlare con la tronista. Quest’ultima non ha mollato e il giorno dopo è andata a trovare il ventitreenne in palestra ma anche in questo caso la giovane ha incassato un due di picche. A questo punto Teresa si è recata a casa di Moriconi dove è stata accolta dalla sorella. L’attesa è stata lunga con il corteggiatore che si è reso irreperibile telefonicamente. Alla fine Antonio si è confrontato in auto con la tronista alla quale ha mostrato un fazzoletto che presentava tracce del trucco dell’ex tentatrice.

Advertisement

Il giovane ha confidato di averlo conservato così com'era perché non aveva nessun ricordo della Langella. Un gesto che ha commosso la ventiseienne che ha stretto in un forte abbraccio il corteggiatore. Nella successiva esterna la coppia si è incontrata nel luogo del primo incontro e si è lasciata andare ad un intenso bacio.

I dubbi di Andrea sulla Langella

Il riavvicinamento tra Teresa e Antonio ha mandato su tutte le furie Andrea Del Corso [VIDEO]. Quest’ultimo ha spiegato di essere rimasto deluso dalla mancata risposta della tronista ad un suo invito a cena. Inoltre l’imprenditore vinicolo ha accusato la Langella di non avergli detto la verità su Antonio. In esterna i due hanno provato a chiarirsi ma il veneziano è parso freddo e distaccato. Andrew ha accusato la napoletana di non averlo rispettato ed ha precisato che ora ha molti dubbi su di lei.

Da parte sua la ventiseienne ha riferito di essere rimasta piacevolmente sorpresa da Antonio e, al contempo, di essere delusa per la mancata reazione di Del Corso. Immediata la replica dell’imprenditore vinicolo che ha affermato che potrebbe non presentarsi alla scelta in villa.